Snack World revient dans un remake, le jeu de Level-5 revient sur les plateformes modernes

Un remake qui changera pas mal de choses

Snack World : Mordus de donjons n’est pas bien vieux, mais il aura bien droit à un remake d’ici peu de temps. C’est ce que Level-5 a annoncé lors de son dernier Level-5 Visions, en levant le voile sur Snack World: Reloaded, qui améliorera l’ensemble de l’expérience.

Cependant, malgré cette annonce et un tout premier teaser qui montre pas mal d’images de gameplay, on comprend que le projet va demander encore un peu de travail, tant le studio ne semble pas prêt à entrer dans les détails. Il nous précise simplement que des améliorations de gameplay seront à attendre, avec une histoire enrichie et même un mode permettant de jouer avec Chup, protagoniste de l’anime dérivé du jeu. Level-5 promet que tout cela donnera presque l’impression de jouer à un tout nouveau jeu, plutôt qu’à un remake.

Pour le moment, Snack World: Reloaded est prévu sur PC via Steam, PlayStation 5, et bien entendu sur Nintendo Switch 2.