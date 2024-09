Inazuma Eleven: Victory Road est repoussé en juin 2025 mais Level-5 annonce un remake du premier Inazuma Eleven pour 2026

Quand ça ne veut pas…

L’attente des fans de la série Inazuma Eleven sera bientôt récompensée. Certes, il faudra d’abord patienter davantage pour découvrir Inazuma Eleven: Victory Road, mais ce sera pour mieux enchaîner derrière.

Durant son événement LEVEL-5 Vision 2024: To the World’s Children, le studio a indiqué que cet épisode ne sortirait finalement pas cette année, mais en juin 2025, afin de pouvoir répondre au mieux aux retours de la démo. Au moins, on a ici une période assez précise. Pour patienter, on a droit à une autre grosse vidéo du jeu qui fait le point sur plusieurs de ses fonctionnalités.

Le premier épisode revient sous une nouvelle forme

Lorsque le travail sur Inazuma Eleven: Victory Road sera terminé, Level-5 n’aura pas beaucoup le temps de se reposer puisqu’il devra préparer la troisième mi-temps avec Inazuma Eleven RE, le remake du tout premier Inazuma Eleven qui sortira sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.

Cette version aura droit à des visuels retravaillés tout en améliorant son accessibilité, sans doute avec des mécaniques de gameplay plus actuelles. Et on devrait le voir arriver assez tôt puisqu’il est prévu pour 2026. Cependant, connaissant Level-5 et les dates de sortie, à plus forte raison avec Inazuma Eleven, mieux vaut se préparer à l’attendre longtemps.