Les sorties jeux vidéo de la semaine du 6 avril (Starfield PS5, Pokémon Champions, Morbid Metal…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, la sortie de la version PS5 de Starfield devrait beaucoup faire parler d’elle, tandis que Pokémon Champions occupera les duellistes en herbe. On retiendra également l’arrivée de People of Note, un RPG musical, ainsi que celle de Samson: A Tyndalston Story qui est développé par un vétéran de Just Cause, sans oublier la sortie d’un hack’n slash roguelite édité par Ubisoft, Morbid Metal, qui démarre son accès anticipé après beaucoup de retard.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

7 avril

8 avril

9 avril

10 avril