Les sorties jeux vidéo de la semaine du 6 avril (Starfield PS5, Pokémon Champions, Morbid Metal…)
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Rédigé par Jordan
Le printemps est désormais bien installé et les sorties de la saison commencent déjà à s’enchaîner à vitesse grand V. Pour cette nouvelle semaine, pas de gros AAA à se mettre sous la dent si l’on met de côté un certain portage, mais plein de choses intéressantes sur lesquelles s’arrêter, avec beaucoup de diversité à la clé.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, la sortie de la version PS5 de Starfield devrait beaucoup faire parler d’elle, tandis que Pokémon Champions occupera les duellistes en herbe. On retiendra également l’arrivée de People of Note, un RPG musical, ainsi que celle de Samson: A Tyndalston Story qui est développé par un vétéran de Just Cause, sans oublier la sortie d’un hack’n slash roguelite édité par Ubisoft, Morbid Metal, qui démarre son accès anticipé après beaucoup de retard.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
7 avril
- Starfield (PS5)
- People of Note (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Eko and the Bewitched Lands (PC, Switch 2, Switch)
- Road to Vostok (PC, accès anticipé)
- Sea of Stars (iOS, Android)
8 avril
- Pokémon Champions (Switch)
- Samson: A Tyndalston Story (PC)
- The Occultist (PC, PS5, Xbox Series)
- Morbid Metal (PC, accès anticipé)
- The House of Hikmah (PC)
9 avril
- DarkSwitch (PC)
- Minos (PC)
10 avril
- Tiny Bookshop (PS5)
- Sol Cesto (PC)
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