Morbid Metal

Morbid Metal est un rogue-lite conçu et édité par le développeur allemand Felix Schade. Puisant ses inspirations dans les jeux et licences Devil May Cry, Metal Gear Rising: Revengeance et NieR Automata, ce titre invite les joueurs et les joueuses à contrôler un métamorphe capable de se changer, en temps réel, en quatre personnages différents et possédant chacun un style de jeu unique dans des niveaux générés de manière semi-procédurale afin d'affronter des hordes d'ennemis toutes plus dangereuses les unes que les autres.