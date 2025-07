Les sorties jeux vidéo de la semaine du 28 juillet (Grounded 2, Ninja Gaiden, Tales of the Shire…)

Les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine

Comme chaque début de semaine, on fait désormais le point sur les prochaines sorties à venir dans la semaine. Les prochains jours seront d’ailleurs marquées par l’arrivée d’une suite au succès Grounded tandis que l’on devrait enfin pouvoir mettre les mains sur Tales of the Shire.

Voici la liste des jeux qui sortiront cette semaine :

29 juillet

30 juillet

31 juillet

Dans les prochains jours, attendez-vous à un premier avis sur Grounded 2 sur notre site. Il faudra cependant être un peu plus patient pour lire nos retours sur Tales of the Shire et le nouveau Ninja Gaiden.