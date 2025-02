HAIKYU!! FLY HIGH : Le jeu mobile tiré de l’anime culte de volleyball arrive enfin chez nous, les préinscriptions sont ouvertes

La version globale de HAIKYU!! FLY HIGH bientôt disponible en France

Si vous aviez toujours rêvé de vivre quelques matchs de volleyball en contrôlant les équipes de Karasuno, Aoba Jôsai et ou Nekoma, ce sera bientôt possible et ce dans le creux de votre main. Haikyuu ne compte pas énormément d’adaptations en jeu vidéo, c’est pourquoi on accueillera avec curiosité HAIKYU!! FLY HIGH, qui a déjà fait parler un peu de lui sur le continent asiatique.

Mais le voilà désormais bientôt accessible plus facilement chez nous grâce à une version globale, qui mérite d’être découverte par tous les fans de la série. Et pour ne rien gâcher, une traduction française est maintenant de la partie pour mieux saisir ce qu’il se passe et comprendre toutes les subtilités du jeu.

Créez l’équipe de volley de vos rêves

Le titre développé par Prophet Games et distribué chez nous par Garena prend la forme d’un RPG où vous pourrez contrôler vos personnages favoris sur le terrain en utilisant leurs capacités spéciales pour renverser l’équipe adverse, le tout avec des modèles 3D et des animations qui rendent parfaitement honneur à l’anime. Vous pourrez bloquer, contrer, smasher à tout-va dans cette adaptation, qui demande malgré tout un peu de tactique. Et si l’on retrouve bien la plupart des équipes phares du manga, libre à vous de créer la vôtre en réunissant n’importe quels joueurs.

Vous pouvez ainsi tout à fait associer Hinata avec Kenma et Ushijima si l’envie vous en dit en créant une dream team qui va marquer l’histoire du volleyball lycéen japonais. Il faudra cependant veiller à prendre en compte les faiblesses de l’équipe adverse pour utiliser les bons joueurs, tout en faisant en sorte d’associer des personnages qui marcheront mieux en tandem que d’autres, que ce soit via leurs vraies relations dans Haikyuu ou via leurs capacités qui peuvent être complémentaires. Pas question de créer une équipe sans passeur par exemple, ce qui n’aurait pas beaucoup de sens.

Bien entendu, chaque joueur pourra ici déclencher certaines compétences qui sont directement issues du manga, comme la combinaison iconique de Kageyama et Hinata, le service très puissant d’Oikawa ou bien le Rolling Thunder de Nishinoya, avec des animations spéciales qui viennent dynamiser le tout et rendre l’action encore plus proche de ce que l’on connait via l’anime. Et histoire d’apporter encore un peu plus d’authenticité à cela, on retrouvera les voix japonaises originales dans HAIKYU!! FLY HIGH, avec des scènes qui seront recrées et qui nous feront revivre certains moments cultes de l’anime, à l’image du match contre Shiratorizawa.

Entre deux matchs, vous aurez aussi la possibilité de jouer à d’autres modes de jeu vous donnant accès à quelques activités annexes. Que ce soit via des quizz ou de l’entraînement avec des personnages transformés façons chibis pour l’occasion, vous pourrez participer à plusieurs mini-jeux pour étendre votre connaissance autour de l’univers d’Haikyuu.

Préinscrivez -vous dès maintenant

HAIKYU!! FLY HIGH sera bientôt accessible en Europe et vous pouvez dès maintenant vous préinscrire sur Android et l’App Store ou même sur le site officiel du jeu pour avoir la chance de recevoir un coup de pouce dès que les serveurs seront ouverts au public. En vous préinscrivant, vous recevrez de la monnaie in-game avec 800 diamants à dépenser ainsi que 25 tickets de recrutement permettant d’invoquer de nombreux joueurs et commencer à bâtir votre équipe de rêve.

Si les paliers de préinscriptions sont atteints au fur et à mesure, vous recevrez également l’ensemble de portrait et cadre de Hinata en corbeau, et le cadre de chat de Shoyo Hinata. En attendant la date de sortie du jeu, vous pouvez donc vous préparer comme il se doit en quelques clics et patienter jusqu’au début du match.