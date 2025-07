Pokémon TCG Pocket met le cap sur Johto pour sa nouvelle extension

Les Pokémon des épisodes Or et Argent sont à l’honneur

Avec l’extension « Sagesse entre Ciel et Mer », Pokémon TCG Pocket se dirige vers Johto pour mettre en avant les Pokémon Légendaires que sont Ho-Oh et Luiga, et plus particulièrement toute la deuxième génération de Pokémon (certaines personnes de bon goût diront que c’est aussi la meilleure). Au programme, plus de 200 cartes à collectionner dont le trio de départ Germignon, Héricendre et Kaiminus, sans parler des adorables Togepi et Pichu. On y retrouvera des shinys inédits ainsi que de nouvelles cartes Objets et Dresseurs pour de nouveaux archétypes de decks à créer.

Cette nouvelle extension sera disponible à partir du 30 juillet prochain aux alentours de 8 heures du matin en France. C’est aussi à cette date que la fonctionnalité d’échange sera complétement revue, laissant de côté vos Jetons d’Échange contre de la Poudre d’Éclat, et même des Sabliers.

Pokémon TCG Pocket est disponible sur les mobiles iOS et Android.