Mina the Hollower

Mina the Hollower est un jeu d'action et d'aventure développé et édité par Yacht Club Games (Shovel Knight). Proposant une direction artistique en pixel art et des visuels 8-bit inspirés des jeux commercialisés sur Game Boy Color, le titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire de Mina, une célèbre Hollower qui s'est lancée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite.