Les sets LEGO Pokémon (Evoli, Pikachu…) sont en précommande, voici où les réserver au meilleur prix

Où précommander les sets LEGO Pokémon ?

Si les fans Nintendo ont déjà pu mettre la main sur de nombreux sets LEGO depuis quelque temps, comme la Game Boy, c’est désormais au tour d’une licence culte d’être la star des briques : Pokémon. Hier, on a donc appris l’existance de trois sets (ou plutôt, quatre, en comptant le cadeau offert compris dans le plus grand set), qui sortiront dès la fin du mois de février. Si vous êtes une personne amoureuse des créations LEGO, sachez que les trois sont d’ores et déjà en précommande, sur Amazon ainsi que le site officiel LEGO.

Voici le détail des trois sets :

Evoli : 587 pièces

: 587 pièces Pikachu : 2050 pièces

: 2050 pièces Dracaufeu – Tortank – Florizarre : 6838 pièces

A noter que pour tout achat du dernier set avec les trois évolutions, LEGO inclura un set Collection de badges de Kanto, composé de 312 pièces. Celui-ci ne semble pas encore proposé à la vente individuellement, et pourrait donc être une exclusivité pour les personnes qui achètent les trois évolutions.

Précommander le set Evoli (#72151)

Le set Evoli est d’ores et déjà disponible en précommande à 59.99€ chez :

Précommander le set Pikachu (€72152)

Vous pourrez réserver le set Pikachu avec sa Poké Ball à 199.99€ chez :

Précommander le set Dracaufeu – Tortank – Florizarre (#72153)

Pour l’instant, ce set n’est pas encore disponible à la réservation. Cependant, la page produit a bien été mise en ligne sur le site officiel de la marque mais on sait qu’il sera vendu au prix de 649.99€. On imagine que ce n’est qu’une question de jours avant que les précommandes soient lancées.

Centre Pokémon miniature (#40911)

Profitons-en tout de même pour évoquer un set Centre Pokémon de 233 pièces, qui lui aussi sera disponible en même temps que les autres. Cependant, celui-ci ne sera disponible qu’en échange de 2500 points insiders, et donc uniquement réservé aux membres du programme LEGO.

Et vous, lequel de ces sets vous donne envie ? Pour rappel, la commercialisation de ces sets Pokémon est prévue le 27 février 2026.