Des sets LEGO Pokémon verront le jour dès 2026, pour vider les poches des collectionneurs

Histoire de bien remplir vos étagères (et vider votre compte en banque)

LEGO est aujourd’hui en mesure de l’annoncer : des sets LEGO Pokémon vont bel et bien voir le jour dans un avenir plus ou moins proche. C’est ce qui a été révélé par le géant du jouet, qui s’est pour le moment contenté d’un simple teaser avec une queue de Pikachu en briques et d’une date de sortie prévue en 2026 pour les premiers sets (encore inconnus).

« Électrifiez votre imagination en 2026 et préparez-vous à construire quelque chose que nous n’avons jamais construit avec des briques LEGO auparavant ! »

Le potentiel de cette collaboration est bien entendu immense. Avec plus de 1000 Pokémon au compteur, les déclinaisons peuvent aller très loin et s’étaler sur plusieurs années. C’est une vraie boîte de Pandore que LEGO ouvre ici, qui devrait lui assurer un beau pactole, encore plus grand qu’avec les sets Mario qui sont pourtant déjà très populaires.