La Game Boy en LEGO est maintenant disponible en précommande

Où précommander le set LEGO Game Boy ?

Fort heureusement, vous n’aurez pas besoin de payer une petite fortune pour ce set LEGO Game Boy, qui est affiché à un prix plutôt raisonnable. Comptez seulement 59 € pour vous procurer ce set qui vous promet de recréer la console à l’identique, avec une taille presque équivalente à celle de la vraie Game Boy (H 14cm x L 9cm x P 3cm).

À l’intérieur, vous y retrouverez 421 pièces dont les touches emblématiques de la Game Boy, avec sa croix directionnelle et ses boutons A et B. On pourra même y insérer des cartouches LEGO de The Legend of Zelda: Links Awakening et Super Mario Land pour compléter la décoration (évidemment, il ne s’agit pas de réelles cartouches Game Boy ici). Pour ce prix, n’attendez pas de fonctions lumière ou son à brancher, mais cette Game Boy fera certainement de l’effet sur votre étagère.

Ce set LEGO Game Boy sera disponible dès le 1 octobre prochain, et il est déjà en précommande sur Amazon ou sur le site officiel de LEGO, toujours au prix de 59,99 €. Attendez-vous à ce que les stocks fassent le yo-yo si le set devient trop populaire, ce qui ne serait pas étonnant.