Les premiers sets LEGO Pokémon sont là, avec Pikachu, Evoli, Dracaufeu, Tortank et Florizarre

Attrapez toutes les briques

Pour ces premiers sets LEGO, pas question d’y aller avec le dos de la cuillère. LEGO et The Pokémon Company ont mis le paquet dès le début avec plusieurs sets disponibles, de toutes les tailles.

On commence par l’emblématique Pikachu, composé de pas moins de 2050 pièces tout de même, pour un prix fixé à 199,99 €. Ce qui n’est rien par rapport au deuxième set, bien plus massif, représentant les évolutions des trois starters de départ.

Ce set Dracaufeu, Tortank et Florizarre est aussi impressionnant que cher, puisque ses 6838 pièces (!) sont affichées au prix de 649,99 €. Tous les sets LEGO coutent un bras après tout, il fallait donc s’attendre à ce qu’une collaboration avec Pokémon fasse encore un peu plus gonfler la facture, surtout lorsqu’ils sont aussi impressionnants.

Notez d’ailleurs que pour l’achat de ce dernier set, vous recevrez également un set Collection de badges de Kanto, composé de 312 pièces, qui ne semble pas être disponible séparément sur la boutique LEGO.

Pour les plus petits budgets, vous pourrez toujours vous tourner vers le set Evoli, bien plus abordable. Composé de 587 pièces, ce set vous sera facturé à seulement 59,99 €, ce qui est déjà plus raisonnable.

Ces LEGO Pokémon sont déjà disponibles en précommande sur la boutique LEGO et sortiront le 27 février prochain.