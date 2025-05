Les Days of Play de PlayStation reviennent du 28 mai au 11 juin, beaucoup de promotions à venir dont une timide sur la PS5 Pro

Premiers Days of Play pour la PS5 Pro

L’habitude est donc reconduite pour une année supplémentaire, les Days of Play reviennent du 28 mai au 11 juin pour des réductions sur les produits maison de PlayStation. Des jeux exclu’ plus ou moins récents, le PS VR2, des manettes, les prix des abonnements ou bien les différentes consoles, pas mal de produits se voient réduits.

Parmi eux, même la PS5 Pro subit sa première promotion officielle. Maintenant, on ne va clairement pas sauter au plafond non plus vu le prix toujours assez salé.

Les réductions seront à retrouver sur PlayStation Direct ainsi que chez les revendeurs participants. Voici la liste des offres :

Console PlayStation Slim 5 Standard à 449,99€ au lieu de 549,99€

au lieu de Console PlayStation Slim 5 Digital à 399,99€ au lieu de 499,99€

au lieu de Console PlayStation 5 Pro à 749,99€ au lieu de 799,99€

au lieu de Casque PlayStation VR2 à 399,99€ au lieu de 449,99€

au lieu de Pack Casque PlayStation VR2 + Horizon Call of the Mountain à 399,99€ au lieu de 449,99€

au lieu de Écouteurs sans fil PULSE Explore à 189,99€ au lieu de 219,99€

au lieu de Manette DualSense Edge à 189,99€ au lieu de 219,99€

au lieu de Manette Access à 69,99€ au lieu de 89,99€

au lieu de 20€ de réduction sur une sélection de DualSense

Plusieurs réductions sur des jeux PS5 et PS4, tel qu’Astro Bot, MLB The Show 25, The Last of Us Part II Remastered, et LEGO Horizon Adventures

Des offres sur certains nouveaux abonnements et/ou une mise à niveau de l’abonnement PlayStation Plus

Des offres exclusives sur des produits comme la collection Shapes of Play, les façades pour console PS5 et d’autres accessoires PS5

Des jeux bonus pour les différents paliers PS Plus

PlayStation a profité de l’annonce des Days of Play pour dévoiler les jeux gratuits du PlayStation Plus Essential, à retrouver sur notre article dédié. Et ce n’est pas tout puisque des jeux bonus viennent intégrer les catalogues Extra et Premium, tout comme la version d’essai de deux jeux, toujours à destination du Premium.

Notons que l’arrivée de Myst et Riven sur le palier Premium signe tout simplement leur disponibilité pour la première fois sur PS4 et PS5. Voici le détail des jeux concernés :

PlayStation Extra

PlayStation Premium

Myst | PS5, PS4 (disponible le 5 juin

Riven | PS5, PS4 (disponible le 5 juin)

Versions d’essai des jeux (Premium)

Enfin, et justement pour profiter de ces services, les abonnements PS Plus subissent une réduction jusqu’à 30% pour les abonnements de 12 mois. Idem au sujet des mises à niveau, pour passer de Essential ou Extra à Premium. Comme d’habitude, rien n’est prévu pour les prolongements d’abonnements sur un même palier. Le reste des offres et les différentes conditions sont à retrouver sur l’article du PlayStation Blog.