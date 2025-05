PlayStation Plus : Voici les jeux gratuits de juin 2025

Quels jeux PS Plus Essentials en juin 2025 ?

Mai a été un bon mois pour les amateurs de jeux indépendants qui ont pu se procurer l’excellent Balatro. Le mois de juin se révèle bien moins attrayant avec du classique et quelques jeux moyens. Même si la firme rajoute un supplément avec une extension de Destiny 2, on imagine qu’elle préfère réserver ses meilleures offres pour son évènement « Days of Play » qui démarre dès demain avec des tonnes de promotions.

Voici la liste des jeux offerts en juin sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux seront disponibles le mardi 3 juin 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.