Myst

Remake du premier épisode sorti en 1993, Myst vous plonge sur une île mystérieuse et inhabitée sur laquelle le joueur va résoudre plusieurs énigmes afin de découvrir l'origine des lieux traversés et l'histoire des personnes qui y ont résidé. En collectant plusieurs témoignages écrits, le protagoniste, aussi appelé l'Étranger, arpentera plusieurs mondes oniriques et marquants. Après avoir subi plusieurs portages et remasters, Myst revient dans cet épisode près de 30 ans après avec une version totalement remaniée techniquement et qui intègre une option pour rendre aléatoire les différents puzzles du titre.