Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain est un jeu d'action et d'aventure en réalité virtuelle développé par Guerilla Games et Firesprite et édité par Sony Interactive Entertainment. Pensé et présenté comme étant le porte étendard principal du PS VR2, ce spin-off de la licence Horizon nous invite à suivre l'histoire de Ryas, un ancien soldat carja déchu, qui a pour objectif de percer un sombre mystère planant sur les machines dans le seul but de sauver et se racheter aux yeux de son peuple.