Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est une compilation qui regroupe les jeux PS2 de la série GTA, à savoir Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas dans des versions remasterisées. Les trois jeux disposent alors de meilleures textures, de modèles 3D retravaillés, d'une plus grande distance d'affichage et même de la 4K sur les plateformes qui permettent cela. Le gameplay a aussi été revu pour mieux se conformer à celui de Grand Theft Auto V, avec une visée arrangée et une conduite qui a été modernisée.