L’Epic Games Store fait peau neuve sur fond d’IA, car « programmer, c’est difficile »

Epic Games veut toujours naïvement rattraper Steam

Le terme est plus que jamais à la mode, et on imagine qu’Epic Games l’a volontairement mis en avant ici pour répondre aux récentes annonces de Microsoft. On découvre aujourd’hui un aperçu de ce à quoi va ressembler l’application de l’Epic Games Store, qui a été « vibe codé » (vous nous pardonnerez la conjugaison barbare du terme) par Epic Games, qui n’hésite pas à s’en vanter :

« Programmer, c’est difficile. Alors, au lieu de faire ça, nous avons vibe codé le nouveau launcher de l’Epic Games Store qui est désormais plus rapide et plus réactif que l’actuel, avec un nouveau look. »

Si seulement il existait des gens pour accomplir cette tâche si difficile. Que l’IA ait une place prédominante dans l’industrie est une chose qui est désormais installée, le fait de s’enorgueillir après avoir viré un millier de personnes pas plus tard que ce début d’année, c’est… eh bien c’est quelque chose l’on peut attendre de Tim Sweeney. Avec ce nouveau launcher, que vous pouvez tester dès maintenant en le téléchargeant sur le site officiel, Epic Games n’hésite pas à glisser quelques comparaisons avec Steam, en affirmant avoir un launcher plus rapide dans certaines utilisations plus précises.

Avec son nouveau look, il se veut aussi plus ergonomique que par le passé, tout en étant plus personnalisable et plus communautaire qu’auparavant. Le chemin est cependant encore bien long pour rattraper Steam, qui a des années d’avance dans la matière.