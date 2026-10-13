Epic repousse la sortie d’un shooter Marvel et Star Wars pour tout miser sur l’IA générative dans le développement

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Tim Sweeney montre chaque jour qu’il peut être plus détestable que la veille, mais il est surtout un hypocrite. En mars dernier, le patron d’Epic Games a mis à la porte un millier de personnes, accusant les performances plus faibles de Fortnite tout en assurant que cela n’avait rien à voir avec son amour de l’IA générative, et le fait que cette technologie soit de plus en plus utilisée dans l’entreprise, notamment sur l’Unreal Engine 6. Même avec toute la naïveté du monde, on aurait bien du mal à le croire, d’autant plus lorsque Sweeney décide que le prochain gros jeu d’Epic Games a pour but de ne plus utiliser « du code écrit à la main », seulement du code généré par IA.

Star Wars dans Fortnite // Source : Epic Games

Ultron aux commandes

Si vous ne le saviez pas encore, et cela pourra être une sacrée surprise, Epic Games développe un shooter qui combinera les univers de Star Wars et de Marvel. Disney a en effet signé un partenariat bien juteux avec l’entreprise derrière Fortnite pour créer des univers virtuels basés sur ses licences.

La première étape prendra donc la forme de ce shooter, mais celui-ci va demander plus de temps que prévu alors qu’il devait sortir en mars 2027, car selon Bloomberg, Epic Games aurait repoussé sa sortie pour mieux miser sur l’IA générative. Un comble, quand on sait que l’IA est censée raccourcir le temps de développement.

Le développement se transformerait pour être axé « AI First », autrement dit tourné sur l’utilisation d’IA comme Claude (Anthropic), avec pour but principal de n’avoir aucun code généré par un humain, mais que l’intégralité de celui-ci soit gérée par l’IA générative, avec ensuite des humains pour venir le corriger. Pour ce qui est de la partie artistique, l’IA est également de la partie et doit être intégrée dans le processus de travail des artistes. Cette nouvelle organisation aurait laissé bouche bée pas mal de développeurs chez Epic, certains pensant qu’il ne s’agissait pas d’une demande sérieuse.

Sweeney se justifie (et ment)

Fortnite chapitre 3 guide complet

Fortnite // Source : Epic Games

En marge de la publication de l’article, Sweeney a publié un tweet dans lequel il dit effectuer un « virage stratégique majeur » et que cela n’allait pas remplacer les personnes qui travaillent sur les jeux :

« Nous effectuons un virage stratégique majeur ici chez Epic, en réorganisant les développeurs pour les réorienter vers une accélération maximale de l’IA. L’objectif n’est pas de faire les mêmes choses avec moins de personnes, mais de permettre à tout le monde ici de bâtir PLUS de choses, et des MEILLEURES, et d’apporter ces avantages à toutes les équipes utilisant Unreal. »

Sauf que, si. Au-delà de rappeler le fait qu’Epic a licencié plus de 1 000 personnes plus tôt dans l’année, Bloomberg indique que ce virage est surtout motivé par le fait qu’Epic avait mal calculé le coût humain que ce shooter allait demander. L’entreprise s’est rendu compte que le jeu nécessitait de mobiliser beaucoup de monde, rendant le développement plus lent que prévu. Quand on vous parle d’hypocrisie.

L’idée d’un crossover entre Marvel et Star Wars sonnait déjà comme un projet d’un cynisme profond, mais savoir que celui-ci sera principalement développé via l’IA générative a de quoi laisser encore plus atterré. Et pourtant, personne n’est surpris. Tim Sweeney est un grand défenseur de l’IA générative, comme à peu près tous les patrons d’entreprises de la tech, et son utilisation devient de plus en plus claire chez Epic Games avec l’Unreal Engine 6 qui sera un moteur qui misera sur cette technologie. Il est beau, le futur.

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Date de sortie : 25/07/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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