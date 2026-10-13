Epic repousse la sortie d’un shooter Marvel et Star Wars pour tout miser sur l’IA générative dans le développement

Ultron aux commandes

Si vous ne le saviez pas encore, et cela pourra être une sacrée surprise, Epic Games développe un shooter qui combinera les univers de Star Wars et de Marvel. Disney a en effet signé un partenariat bien juteux avec l’entreprise derrière Fortnite pour créer des univers virtuels basés sur ses licences.

La première étape prendra donc la forme de ce shooter, mais celui-ci va demander plus de temps que prévu alors qu’il devait sortir en mars 2027, car selon Bloomberg, Epic Games aurait repoussé sa sortie pour mieux miser sur l’IA générative. Un comble, quand on sait que l’IA est censée raccourcir le temps de développement.

Le développement se transformerait pour être axé « AI First », autrement dit tourné sur l’utilisation d’IA comme Claude (Anthropic), avec pour but principal de n’avoir aucun code généré par un humain, mais que l’intégralité de celui-ci soit gérée par l’IA générative, avec ensuite des humains pour venir le corriger. Pour ce qui est de la partie artistique, l’IA est également de la partie et doit être intégrée dans le processus de travail des artistes. Cette nouvelle organisation aurait laissé bouche bée pas mal de développeurs chez Epic, certains pensant qu’il ne s’agissait pas d’une demande sérieuse.

Sweeney se justifie (et ment)

En marge de la publication de l’article, Sweeney a publié un tweet dans lequel il dit effectuer un « virage stratégique majeur » et que cela n’allait pas remplacer les personnes qui travaillent sur les jeux :

« Nous effectuons un virage stratégique majeur ici chez Epic, en réorganisant les développeurs pour les réorienter vers une accélération maximale de l’IA. L’objectif n’est pas de faire les mêmes choses avec moins de personnes, mais de permettre à tout le monde ici de bâtir PLUS de choses, et des MEILLEURES, et d’apporter ces avantages à toutes les équipes utilisant Unreal. »

Sauf que, si. Au-delà de rappeler le fait qu’Epic a licencié plus de 1 000 personnes plus tôt dans l’année, Bloomberg indique que ce virage est surtout motivé par le fait qu’Epic avait mal calculé le coût humain que ce shooter allait demander. L’entreprise s’est rendu compte que le jeu nécessitait de mobiliser beaucoup de monde, rendant le développement plus lent que prévu. Quand on vous parle d’hypocrisie.

L’idée d’un crossover entre Marvel et Star Wars sonnait déjà comme un projet d’un cynisme profond, mais savoir que celui-ci sera principalement développé via l’IA générative a de quoi laisser encore plus atterré. Et pourtant, personne n’est surpris. Tim Sweeney est un grand défenseur de l’IA générative, comme à peu près tous les patrons d’entreprises de la tech, et son utilisation devient de plus en plus claire chez Epic Games avec l’Unreal Engine 6 qui sera un moteur qui misera sur cette technologie. Il est beau, le futur.