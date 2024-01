L’émouvant A Space for the Unbound sortira en version physique sur Switch et PlayStation

Un jeu indépendant qui se fera une belle place dans votre bibliothèque

Le distributeur s’est associé à Tesura Games et Mojiken Studio pour offrir à A Space for the Unbound un peu plus de visibilité avec l’édition d’une version physique pour le jeu, et même d’une version collector. Si l’édition standard contiendra la bande-son à télécharger et un livret « A Space for the Unbound Tales », l’édition collector sera un peu plus garnie. Voici ce que l’on pourra y retrouver :

Boîte Premium Collector

Jeu complet

Mini-livret « A Space for the Unbound Tales »

Porte-clé chaton « Amirale »

Carte de téléchargement de la bande-son

Artbook (254 pages) rempli de travaux exclusifs du réalisateur et artiste Dimas Novan

Disque audio de l’OST

Broche en forme de fleur jaune

Tirage d’art exclusif

Ces éditions physiques pour le jeu seront cependant réservées à la Nintendo Switch, à la PS4 et à la PS5. Elles sortiront toutes les deux le 30 avril prochain.