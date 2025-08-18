Légendes Pokémon Z-A : Une nouvelle vidéo présente ses matchs à 4 avec le Club de Combat Z-A

Légendes Pokémon Z-A a récemment eu droit à une présentation plus détaillée via un Pokémon Presents qui a dévoilé les Méga-Évolutions, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il a livré tous ses secrets. Le jeu a refait parler de lui cette nuit avec la diffusion d’une nouvelle bande-annonce centrée sur les combats nocturnes qui auront lieu dans les ruelles d’Illumis, et qui ne seront pas forcément que des duels classiques.

Jaquette de Légendes Pokémon Z-A
Légendes Pokémon Z-A
switch
switch 2

Date de sortie : 16/10/2025

