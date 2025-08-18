Légendes Pokémon Z-A : Une nouvelle vidéo présente ses matchs à 4 avec le Club de Combat Z-A

Enchaînez les K.O. pendant 3 minutes

Dans Légendes Pokémon Z-A, le système de combat va déjà beaucoup évoluer avec des combats en temps réel plus dynamiques qu’à l’accoutumée. Ce qui est l’occasion pour Game Freak d’expérimenter d’autres modes de jeu, comme le Club de Combat Z-A, qui permettra à quatre dresseurs et dresseuses de s’affronter en même temps.

Dans ce mode, vous serez lâchés dans une arène pendant trois minutes. Durant ce maps de temps, votre but sera de battre le plus de Pokémon adverses possibles, que ce soit en profitant des cibles des autres ou en utilisant les bonnes capacités de zone pour enchaîner les K.O. Vous aurez même le droit à la Méga-Evolution durant ces combats, donnant un sacré avantage à certains Pokémon. Une sorte de match à mort qui devrait causer un joyeux bordel, tout en donnant un peu d’air frais à la formule des matchs en ligne.

Légendes Pokémon Z-A est prévu sur Switch et Switch 2 le 16 octobre prochain.