Légendes Pokémon Z-A met en avant ses Méga-Évolutions inédites dans une nouvelle vidéo

Dracolosse se sent pousser des ailes dans cet épisode

Avant de s’attarder sur les grosses bestioles de compagnie, The Pokémon company nous a présenté d’autres images de Légendes Pokémon Z-A en s’attardant sur la personnalisation de notre avatar, plus poussée que jamais avec des tas de vêtements (et même des coupes pour les Pokémons), avant de faire la connaissance de plusieurs PNJ qui nous donneront des quêtes annexes. On fait la rencontre de la Team MZ, qui cherche à protéger les Pokémon d’Illumis.

C’est avec les membres de cette équipe que vous devrez ensuite lutter contre des Pokémons qui subissent malgré eux une Méga-Évolution. De quoi donner lieu à de gros combats de boss, vous donnant l’occasion de déclencher vos propres Méga-Évolutions. Et on en découvrira des nouvelles dans cet épisode, à l’image de Méga-Dracolosse qui peut évoluer pour adopter une nouvelle forme, avec des ailes sur la tête et un joyau sur sa queue.

The Pokémon Company n’a pas non plus hésité à nous présenter ces images via la version Switch 2 de la console, qui sera naturellement plus propre et plus fluide que celle sur la première Switch.

De plus, un bundle Switch + Légendes Pokémon Z-A sera proposé à la vente (disponible en précommande dès le 23 juillet), mais ne vous attendez pas à une version limitée de la console. Le jeu ne sera pas disponible en boîte dans ce bundle, mais simplement via un code de téléchargement.

Légendes Pokémon Z-A est prévu sur Switch et Switch 2 le 16 octobre prochain.