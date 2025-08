Légendes Pokémon Z-A : Histoire, gameplay, univers… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du prochain jeu de la franchise Pokémon

Teasé pour la première fois en février 2024, ce jeu est un des plus attendus de cette fin d’année, à la fois par le très grand public qui espère s’amuser encore une fois en compagnie de ses créatures favorites et les fans les plus « exigeants » de la série qui croisent les doigts pour avoir droit à une itération essayant un minimum de combler les nombreuses lacunes technologiques évoquées précédemment. Daté au 16 octobre prochain sur Nintendo Switch et Switch 2, voici un récapitulatif de tout ce que nous savons dessus.

Après Paldea, retour à Kalos pour la saga

Contrairement aux opus Violet et Écarlate commercialisés en 2022, Légendes Pokémon Z-A n’a pas vocation à introduire une nouvelle génération de Pokémon puisqu’il s’agit d’un spin-off dans la « continuité » de Légendes Pokémon Arceus. Cependant, comparé à cet épisode, il se déroulera à une période plus moderne et dans un lieu totalement différent, à savoir Kalos, la région visitée en 2013 dans X et Y sortis sur Nintendo 3DS, et plus exactement à Illumis, sa ville principale que les développeurs avaient créée en s’inspirant de Paris à l’époque. Au cœur d’un vaste plan de réaménagement urbain, celle-ci se prépare à faire peau neuve afin d’offrir un cadre de vie plus harmonieux pour les humains et les Pokémon.

Malheureusement, un étrange événement menacera sérieusement la mise en place et concrétisation de ce projet. Appelé « Méga-Evolution Ferox », ce phénomène anormal touchera certains Pokémon sauvages qui, en méga-évoluant par eux-mêmes et de façon brutale, deviendront incontrôlables et dangereux pour leurs semblables et la population. C’est dans ce contexte que notre aventure commencera.

Dans la peau, au choix, d’un avatar masculin ou féminin, notre séjour touristique nous plongera dans une intrigue où nous chercherons à percer les mystères entourant ce problème et, comme ça a été très souvent le cas au sein de la franchise par le passé, nous pourrons compter sur le soutien de plusieurs alliés pour y arriver. Il y aura notre futur ami et rival, qui se nommera Boro ou Cety en fonction de notre apparence de départ, Inno et Rudi, un jeune styliste et une jeune fille souhaitant devenir danseuse professionnelle qui tenteront également de protéger la cité à leur échelle en tant que membres de la Team MZ, et Millie, la meilleure détective d’Illumis qui enquêtera sur les événements liés à ce phénomène.

Nous ferons aussi la connaissance de personnages supplémentaires pendant la partie, qu’ils aient un lien, ou non, avec ce « syndrome Ferox » mentionné plus tôt :

A.Z. , un vieil homme que les joueurs et joueuses de X et Y connaissent déjà et qui sera le gérant de l’hôtel dans lequel nous résiderons ;

Bridjet , la présidente de la société Quazar en charge du plan de réaménagement urbain de la ville ;

Musquat , le secrétaire de Bridjet ;

Myosotis , la directrice adjointe du Laboratoire Pokémon d'Illumis ;

, la directrice adjointe du Laboratoire Pokémon d’Illumis ; et Corvault, le boss du Clan Dérouillard, qui semble très actif au sein de la cité et avoir une sorte de passif avec la Team MZ.

La licence passe aux combats en temps réel

Côté expérience de jeu, Légendes Pokémon Z-A reprendra la formule qui a fait le succès de Légendes Pokémon Arceus en 2022, tout en l’améliorant, la peaufinant et l’adaptant à sa sauce. Dans un premier temps, il faut savoir que notre progression sera essentiellement rythmée par l’équivalent d’un cycle jour/nuit. Ainsi, le jour, nous serons invités à parcourir les rues, galeries marchandes et toits d’Illumis, dans le but de discuter avec nos camarades et alliés, rendre des services à des PNJ, passer un agréable moment de détente en dégustant un café, et personnaliser notre avatar et nos Pokémon en nous rendant dans des boutiques.

C’est également du lever au coucher du soleil que nous aurons l’opportunité de capturer des créatures, en arpentant notamment les diverses zones sauvages présentes un peu partout dans la ville. Nous ignorons encore combien il y en aura précisément à obtenir pour compléter notre Pokédex mais vous pouvez tout de même noter que le roster sera composé au moins de Gruikui, Kaiminus et Germignon, les trois starters Feu, Eau et Plante de cette itération, du Pokémon légendaire Zygarde, ainsi que de Salamèche, Pikachu, Onix, Evoli, Absol et Couafarel, pour ne citer qu’eux.

La nuit, la cité changera d’ambiance puisqu’elle fourmillera de zones de combats où nous croiserons la route de dresseurs et dresseuses voulant en découdre avec notre équipe de six Pokémon. Outre engranger de l’XP venant augmenter les niveaux de ces derniers, enchaîner les victoires nous aidera à gravir les échelons du Royale Z-A. Du rang Z au A, remporter ce tournoi nous permettra, à priori, de voir « un de nos souhaits exaucé », sans que nous sachions ce que ça signifie concrètement.

Concernant les affrontements au passage, le système mis en place il y a trois ans a complètement changé. Fini le tour par tour classique, place maintenant aux batailles en temps réel. Une première pour la franchise ! Bien plus dynamiques en conséquence, elles conserveront néanmoins une touche stratégique qu’il vaudra mieux ne pas négliger pour espérer ne pas avoir à courir constamment en urgence vers le centre Pokémon le plus proche.

Par exemple, nous devrons apprendre à nous positionner et nous déplacer intelligemment dans les « arènes » où nous combattrons, les actions de nos créatures prenant désormais en compte la portée et la zone d’effet de leurs capacités. De plus, lancer une attaque spécifique prendra un certain temps. Donner nos instructions au bon moment sera donc nécessaire afin de porter un coup, potentiellement fatal, à notre adversaire, comme en témoigne la séquence de gameplay partagée en mars dernier dans laquelle un Excavarenne esquivait les Bulles d’O d’un Opermine avant de le mettre K.O dans la foulée, en utilisant « Tunnel » dans un timing idéal.

Autre particularité au programme, nous aurons l’occasion de surprendre un dresseur ou une dresseuse en lançant une offensive par surprise sur le compagnon qui se trouvera à ses côtés, un peu de la même manière que nous pouvons essayer d’attraper ou attaquer un Pokémon sauvage en nous rapprochant discrètement de lui, en restant accroupi, finalement. Pour information, cette tactique nous donnera un avantage dès le début de l’affrontement.

Enfin, région de Kalos abritant la sixième génération de Pokémon oblige, nous serons autorisés à user de la Méga-Evolution grâce à notre bracelet contenant une Gemme Sésame. Méga-Gardevoir, Méga-Lucario, Méga-Dracaufeu X et Y, Méga-Absol, Méga-Dracolosse… cette fonctionnalité pourra nous servir à renverser le cours d’une bataille mal engagée et à tenir tête aux créatures victimes de la Méga-Evolution Ferox.

Une réalisation moins datée en perspective ?

Bien qu’il n’y n’ait pas encore eu de focus sur cet aspect en particulier, Légendes Pokémon Z-A semble assez bien parti pour nous proposer une réalisation en 3D plus acceptable que celle visible dans Violet et Écarlate. Certes, ce n’est pas très difficile et nous ne nous attendons clairement pas à prendre une claque graphique à la sortie. Toutefois, les développeurs semblent avoir réellement fourni quelques efforts dans ce domaine au vu des extraits de gameplay diffusés depuis le début de l’année. Les mauvaises langues auront beau affirmer le contraire, couplé au travail effectué sur la direction artistique et les animations, le rendu visuel global promet d’être un peu moins daté que ce à quoi nous avons eu droit ces dernières années avec d’autres titres de la série.

Mais ça, c’est le résultat dont nous espérons profiter en jouant à la version Switch 2 qui prendra en charge une résolution et une fréquence d’images améliorées. Sur Switch, en revanche, la production souffrira davantage des contraintes matérielles imposées par la console. Croisons tout de même les doigts pour que le résultat final reste un minimum correct pour celles et ceux qui n’auront pas encore fait la transition vers la nouvelle machine de Nintendo d’ici mi-octobre.

Quand sortira Légendes Pokémon Z-A ?

Légendes Pokémon Z-A arrivera le 16 octobre prochain sur Nintendo Switch et Switch 2. S’il vous intéresse, vous pouvez déjà le précommander en édition physique ou numérique au tarif conseillé de 59,99€ sur la console japonaise de 2017 et 69,99€ sur celle lancée en juin dernier. Notez qu’une mise à niveau permettant de passer de la version Switch du jeu à son édition Switch 2 sera également proposée à 9,99€. Pour rappel, un bundle Nintendo Switch 2 avec la production au format dématérialisé est aussi disponible en précommande contre la somme de 499,99€.