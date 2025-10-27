Légendes Pokémon Z-A démarre bien en Europe, mais fait le plus petit lancement depuis Pokémon Let’s Go

Premier des ventes, mais performance plus mesurée à l’échelle de la saga

On sait déjà que Légendes Pokémon Z-A fait moins bien que son prédécesseur, Légendes Pokémon Arceus, ce qui se reflète également dans les résultats européens du jeu de The Pokémon Company.

The Game Business s’appuie sur les chiffres collectés Game Sales Data pour faire le point sur les performances du jeu sur le territoire européen, et force est de constater que si Légendes Pokémon Z-A se place logiquement en tête des ventes de la semaine, et ce même sans avoir besoin de compter les ventes numériques (jamais communiquées par Nintendo), cet épisode réalise des performances en deçà de Légendes Pokémon Arceus de 28%.

Allez savoir s’il se rattrape énormément sur les ventes dématérialisées ou non, mais l’institut estime qu’il s’agit là du plus faible démarrage pour un jeu Pokémon « principal » (sans les spin-off donc) depuis les deux jeux Pokémon Let’s Go, sortis en 2018 (toujours en Europe). Avec 5,8 millions de ventes dans le monde, The Pokémon Company a de toute façon pas mal de billets verts pour essuyer ses larmes, d’autant plus que le titre s’est bien vendu sur Switch 2 en Europe, notamment au Royaume-Uni où cette version est la plus vendue des deux.

Voici le classement des meilleures ventes de jeux de la semaine du 13 au 19 octobre dernier en Europe (sans les ventes numériques de Nintendo) :

Pokémon Legends: Z-A Battlefield 6 EA Sports FC 26 Hogwarts Legacy Ghost of Yotei Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto 5 Little Nightmares 3 Borderlands 4 Mario Kart World

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Notre test complet est déjà disponible, tout comme notre guide complet.