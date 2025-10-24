Légendes Pokémon Z-A s’est vendu à 5,8 millions d’exemplaires en une semaine
Derrière toutes les critiques qu’il peut y avoir autour de Légendes Pokémon Z-A, qu’elles soient justifiées ou non, force est d’admettre que le public répond toujours présent lorsqu’un nouveau jeu sort. On s’attendait donc à ce que ce nouvel épisode fasse un carton, à l’image des précédents opus, et The Pokémon Company confirme aujourd’hui cela en faisant un premier bilan une semaine après la sortie du jeu.
Presque autant de ventes sur la Switch 2 que sur Switch
Sans grande surprise, le jeu se vend bien. Même très bien. Il n’aura fallu qu’une petite semaine pour que Légendes Pokémon Z-A s’écoule à 5,8 millions d’exemplaires. Le détail des ventes est intéressant puisque The Pokémon Company précise que près de la moitié des ventes concernant la version Switch 2 du jeu, alors que le parc installé de la console est aujourd’hui bien plus faible que celui de la Switch. Il faut sans doute y voir là le signe que le public est prêt à laisser de côté la première Switch d’ici quelques années, avec un prochain épisode qui pourrait faire l’impasse sur cette console sans trop sacrifier de ventes.
Néanmoins, malgré ce premier résultat impressionnant, Légendes Pokémon Z-A fait moins bien que son prédécesseur. Légendes Pokémon Arceus avait en effet atteint les 6,5 millions de ventes dans un même laps de temps. Il est encore un peu tôt pour parler de signe d’essoufflement de la licence, mais peut-être que le ras-le-bol d’une certaine partie du public se fait légèrement entendre ici.
Légendes Pokémon Z-A est disponible dès aujourd’hui sur Switch et Switch 2. Notre test complet est déjà disponible, tout comme notre guide complet.
