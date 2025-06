PC Gaming Show 2025 : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir, parmi le déluge de trailers diffusés lors d’une conférence trop longue

Précisons qu’il s’agit d’une sélection parmi la cinquantaine de titres montrés pendant l’émission. Berserk of Die, prochain jeu du créateur de Vampire Survivors n’y figure pas puisque nous avons pu l’essayer en avant-première. Voici 15 titres à retenir du PC Gaming Sleeping Show 2025 :

Ambrosia Sky

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Premier jeu à être apparu lors de cette édition du PC Gaming Show, Ambrosia Sky est un jeu d’aventure en vue à la première personne qui nous propose d’incarner une spécialiste des missions de crise et qui est envoyée sur les anneaux de Saturne à la recherche de réponses concernant d’étranges morts, face à un virus alien qui semble se propager. Il faudra nettoyer les lieux et faire attention aux environs tout en aidant les morts sur votre chemin à trouver le repos.

Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2 – Enhanced Edition

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 15 juillet 2025

En attendant que Wizard of the Coast nous ponde de nouveaux Donjons et Dragons plus ambitieux que par le passé, il se tourne vers l’une des vieilles gloires de la licence avec Neverwinter Nights 2, qui aura prochainement droit à son Enhanced Edition comprenant tout le contenu sorti à ce jour dans le RPG. Cette version sera désormais un peu jouable convenablement à la manette et aura droit à une refonte graphique, avec une interface repensée. C’est ce 15 juillet prochain que l’on pourra revivre l’un des RPG les plus renommés de cette licence.

Moomintroll Winter’s Warmth

Plateformes : PC

: PC Date : 2026

Les créateurs de l’adorable Snufkin: Melody of Moominvalley ont annoncé leur nouveau titre qui met lui aussi en scène un personnage tout mignon. Inspiré des aventures de Moumine le Troll de Tove Jansson, Moomintroll Winter’s Warmth promet une aventure touchante où l’on incarnera le personnage éponyme pour un voyage hivernal à la fois charmant et glacial. Il faut dire que lorsqu’il se réveille un peu trop tôt de son hibernation, notre héros se retrouve seul pour la première fois, dans un environnement qu’il ne reconnait pas et va devoir entreprendre un voyage vers l’inconnu. Un jeu d’aventure à la troisième personne en vue de dessus avec des puzzles environnementaux et une exploration basée sur la narration qui promet quelques émotions.

The Rogue Prince of Persia

Plateformes : PC

: PC Date : Août 2025

On retiendra aussi le passage de The Rogue Prince of Persia dans la mesure où le jeu d’Ubisoft et Evil Empire a enfin confirmé la sortie de sa version complète. Après avoir passé plus d’un an en accès anticipé, le roguelite voit le bout de son développement avec l’arrivée de sa version 1.0, qui sera disponible en août prochain sur Steam. Maintenant, reste à savoir si des versions consoles vont suivre dans la foulée ou non.

Farever

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Shiro Games ne cesse d’explorer des genres différents à chacun de ses projets, et cela se vérifie encore avec Farever. Oubliez le monde sombre de Wartales, place cette fois-ci à un univers plus coloré avec Farever, qui est un action-RPG coopératif où vous explorez un monde ouvert avec vos amis tout en parcourant des donjons à la recherche des plus beaux trésors. On pourra personnaliser notre avatar avec de nombreuses options pour trouver notre propre style de combat, dans des affrontements sen temps réel très dynamiques.

Pizza Bandit

Plateformes : PC

: PC Date : 25 août 2025 (accès anticipé)

Quand Gears of War rencontre Overcooked, vous obtiendrez Pizza Bandit. C’est comme cela qu’est présenté le jeu par ses développeurs, un TPS coopératif qui nous fait incarner un ancien mercenaire qui veut ouvrir sa propre pizzeria. Sauf que, le passé revient au galop et il faudra jongler entre des phases de shoot où l’on doit éliminer des vagues d’ennemis et des moments plus tranquilles où l’on peut meubler son restaurant et le décorer. Ne vous fiez pas à la dernière bande-annonce dévoilée qui sous-entendu une vue à la première personne, c’est bien un TPS comme le montre un précédent gameplay. Une date de sortie a été annoncée pour le 25 août en accès anticipé.

EverSiege: Untold Ages

Plateformes : PC

: PC Date : 2025 (accès anticipé)

Les parisiens de Tindalos Interactive (Aliens: Dark Descent, Battlefleet Gothic: Armada) ont profité de l’événement pour en dire un peu plus sur leur prochain projet qui prend la forme d’un jeu de stratégie en temps réel porté sur l’action. EverSiege: Untold Ages se présente comme une nouvelle expérience PvE avec également une composante roguelite qui rappellera certains anciens mods de Warcraft III comme Castle Defense. Les joueurs incarnent des Scyrons, des êtres demi-dieux qui ont pour mission de libérer la dernière cité humaine. Un accès anticipé est prévu cette année.

Fresh Tracks

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 12 août 2025

Du ski, ça vous tente ? Et faire du ski dans un jeu de rythme où l’on doit défourailler les ennemis de la reine de la terreur à coup d’épées bien placées ? C’est le pitch original de Fresh Tracks, qui nous propose une aventure musicale pas comme les autres avec différents styles musicaux et même une composante roguelite pour vous inciter à recommencer les runs avec de nouvelles améliorations. Une date de sortie est tombée.

Paralives

Plateformes : PC

: PC Date : 8 décembre 2025 (accès anticipé)

On a tendance à l’oublier parce qu’il n’est pas fort médiatisé, mais Paralives est l’un des jeux les plus wishlistés sur Steam. Il faut dire qu’il veut proposer une alternative sérieuse aux Sims avec une simulation de vie ambitieuse en monde ouvert et à la direction artistique colorée. Développée par une petite équipe indépendante québecoise, le titre a enfin livré une date de sortie en accès anticipé, logée au 8 décembre prochain.

Garbage Country

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Les créateurs de Cloud Gardens et Kingdom New Lands ont révélé leur nouveau titre : Garbage Country. On est plongé dans un univers post-apocalyptique où l’on part en road-trip à bord de notre véhicule que l’on devra améliorer pour avancer. En plus de la composante exploration qui promet quelques moments de calme, il y aura également des phases de tower defense où l’on doit se défendre contre des robots qui ne veulent pas vraiment notre bien.

Wheel World

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 23 juillet 2025

Déjà aperçu à plusieurs reprises par le passé, Wheel World a priorisé de ce PC Gaming Show pour dévoiler de nouvelles images et annoncer sa date de sortie. On pourra donc parcourir ce jeu en monde ouvert à vélo dès le 23 juillet, et on a la confirmation qu’il sortira directement sur le Xbox Game Pass.

Anno 117 : Pax Romana

Plateformes : PC

: PC Date : 13 novembre 2025

Autre jeu Ubisoft que l’on retiendra de ce PC Gaming Show, Anno 117 : Pax Romana qui a présenté de nouvelles images présentant le possible royaume que l’on tentera de bâtir. La nouvelle vidéo du jeu avait surtout pour but de nous informer de la date de sortie de cet épisode, fixée au 13 novembre prochain. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cet Anno 117: Pax Romana, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date à son propos.

Morbid Metal

Plateformes : PC

: PC Date : 20 août 2025 (accès anticipé)

Et puisque l’on parle d’Ubisoft, autant mentionner un dernier projet qui a reçu un peu d’aide de l’éditeur français. Morbid Metal est un rogue-lite annoncé depuis pas mal d’année qui impressionne grâce à ses combats dynamiques et la promesse d’un défi assez relevé. On savait que le jeu arriverait bientôt en accès anticipé, mais on sait désormais quand : ça sera pour le 20 août prochain, mais si vous souhaitez essayer le jeu, c’est possible dès maintenant avec la publication d’une démo.

Endless Legend II

Plateformes : PC

: PC Date : 7 août 2025 (accès anticipé)

Avec Amplitude aux commandes, on est déjà assuré d’avoir une production qui devrait répondre aux standards de qualité attendue. S’il n’est pas nouveau, Endless Legend II est venu nous indiquer sa date de sortie, dorénavant fixée au 7 août prochain sur PC. Le jeu de stratégie au tour par tour passera d’abord par la case de l’accès anticipé et permettra de jouer l’une des cinq factions disponibles au lancement de celui-ci, avec ses cartes générées de manière procédurale et une base de contenue déjà riche.

Bernband

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Et l’annonce de fin de cette conférence était un dénommé Bernband, un drôle de jeu d’exploration de science-fiction qui se déroule dans une métropole extraterrestre animée. Il faudra simplement se promener dans les rues à notre guide et découvrir les différents sites touristiques entre deux passages au supermarché et dans des bars pas folichons. Une simulation de balade avec des habitants qui auront des choses à vous dire et des zones secrètes qui devraient regorger de mystères.

C’est ainsi que se termine notre sélection de jeux montrés au PC Gaming Show 2025. Une liste non exhaustive donc, puisque l’on aurait pu encore mentionner les quelques interviews réalisées pour FBC: Firebreak, 007 First Light ou encore Den of Wolves, qui n’ont pas franchement montré de nouvelles choses et qui ont davantage ralenti le rythme d’une conférence déjà difficile à regarder.