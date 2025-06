Paralives, un jeu de simulation de vie de type dollhouse annonce sa sortie en accès anticipé le 8 décembre prochain sur PC et Mac

Si cela peut vous rassurer, Paralives est un jeu exclusivement solo et ne nécessitera pas de connexion internet pour jouer. Il nous faut noter toutefois que Paralives ne sera pas gratuit, mais toutes les extensions futures seront proposées gratuitement.

Viens Chez Maurice

Ce que nous savons à l’heure actuelle sur le jeu : celui-ci se déroulera dans une petite ville en monde ouvert (un outil de création de mondes sera disponible dans un second temps) dans laquelle vous pourrez créer votre personnage grâce à l’éditeur avancé Paramaker, mais on pourra aussi retrouver des animaux comme des chiens, chats et chevaux, mais aussi des véhicules comme les voitures, des vélos et des bateaux, avec de multiples possibilités dans la construction et la personnalisation de votre personnage. Enfin, la météo sera dynamique avec des saisons et des effets météorologiques.

Il n’est pas prévu de phase de bêta pour Paralives actuellement, dont la sortie est prévue le 8 décembre 2025 sur PC via Steam et Mac.