Life by You : Le Sims-like est finalement annulé et ne verra jamais le jour

Il était facile de se dire que le projet était en difficulté, mais personne n’a vraiment vu venir l’annonce de Paradox Interactive. Face aux difficultés rencontrées sur le jeu, l’éditeur suédois a tout simplement décidé d’annuler Life by You.

Dans un communiqué, il explique que chaque report a permis au jeu de s’améliorer, mais lorsque l’accès anticipé a été une nouvelle fois reporté, Paradox s’est rendu compte (tardivement) que ce n’était pas seulement qu’une affaire de temps et qu’il manquait trop de choses essentielles pour que le projet arrive à son terme :

« Même si un délai était une option, une fois que nous avons pris cette pause pour avoir une vision plus large du jeu, il nous est devenu clair que le chemin menant à une sortie dans laquelle nous avions confiance était beaucoup trop long et incertain. Cela ne veut pas dire que le jeu n’a montré aucune qualité prometteuse ; Life by You avait un certain nombre de points forts et le travail acharné d’une équipe dévouée qui s’est employée à les réaliser. Cependant, lorsque nous arrivons à un point où nous pensons que plus de temps ne nous rapprochera pas suffisamment d’une version qui nous satisferait, nous pensons qu’il est préférable d’arrêter. C’est évidemment difficile et décevant pour tous ceux qui ont consacré leur temps et leur enthousiasme à ce projet, surtout lorsque notre décision arrive si tard dans le processus. »