Paralives : Le Sims-like indépendant décale la sortie de son accès anticipé après des playtests peu concluants

Rendez-vous le 25 novembre pour en savoir plus

L’accès anticipé de Paralives ne débutera donc pas le 8 décembre prochain, mais le 25 mai 2026. Un sacré report qui a été annoncé aujourd’hui par le développer Alex Massé sur ses réseaux sociaux, dans un message où il indique de manière très transparente que les derniers playtests en date ont soulevé des points importants qui méritent d’être corrigés avant de penser à la sortie de l’accès anticipé :

« Malheureusement, nous avons dû prendre la difficile décision de reporter la sortie. Après mûre réflexion, nous pensons que c’est la meilleure solution pour le jeu et la communauté. Cette année, nous avons organisé de nombreux tests avec des amis et des fans, et nous étions confiants de pouvoir améliorer le jeu suffisamment à temps pour décembre. Avant la sortie en accès anticipé, nous avons élargi nos tests à une base de joueurs plus diversifiée, et les derniers retours que nous avons reçus nous ont fait réaliser que le jeu n’atteignait pas le niveau de qualité que nous souhaitions pour sa sortie. »

Massé fait ici allusion à des bugs plutôt gênants, mais aussi à des problèmes de contenu, avec un manque d’activités au sein de la ville qui nuirait à l’expérience. Des gros travaux vont donc être effectués, et pour nous montrer cela en détails, un stream de 45 minutes sera diffusé le 25 novembre pour mieux expliquer ce qui va suivre. Un retard sans doute salvateur pour le titre, qui se doit d’avoir des arguments solides s’il veut piquer ne serait-ce qu’une petite part de marché aux géants EA et Krafton.