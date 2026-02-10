Après Le Donjon de Naheulbeuk, Artefact Studio s’attaque à une adaptation d’un jeu de plateau avec Terrinoth: Heroes of Descent

L’univers du jeu reste là, mais tout le reste est inédit

On retrouve donc encore une fois Artefact Studio sur une autre adaptation, mais celle-ci a quelque chose de plus singulier. D’abord, parce qu’elle adapte un jeu de plateau qui n’est pas forcément très connu auprès du grand public, même si les initiés connaissent bien la licence depuis pas mal d’années. Mais aussi parce que cette adaptation n’a pas pour but de recracher le système du jeu de base.

Le studio préfère plutôt emprunter cet univers pour y développer ses propres idées, avec ses propres mécaniques, et surtout sa propre histoire avec de nouveaux personnages. Autrement dit, pas besoin de savoir ce qu’est Descent – même si le jeu se veut être techniquement une préquelle de Legends of the Dark (qui avait d’ailleurs été adapté en jeu) –, vous pouvez directement plonger dans Terrinoth: Heroes of Descent sans avoir une once de connaissance sur le matériau de base, là où c’était peut-être plus difficile pour un jeu comme Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre.

Les deux jeux partagent tout de même un point commun, à savoir celui de se présenter comme des RPG tactiques avec une vue isométrique. Terrinoth: Heroes of Descent veut cependant garder quelques éléments qui font le sel du jeu de société, c’est-à-dire la possibilité de jouer à plusieurs, jusqu’à 4, à moins de préférer le solo.

On conserve aussi l’aspect dungeon crawling puisque le jeu est articulé autour d’une vingtaine de missions (d’une durée de vie d’environ 1 heure) que l’on pourra refaire pour faire progresser nos personnages, et récupérer les trésors que vous n’avez pas pu dénicher au premier passage. Même si vous pouvez aussi effectuer toutes les missions d’une traite pour profiter du scénario, sans jamais y retourner ensuite.

Un RPG tactique accessible

Nous avons pu tester une démo du jeu en avance afin de nous forger un premier avis sur cette adaptation, qui montre que les ambitions du studio sont montées d’un cran. Ne serait-ce que par le volet graphique du titre, qui, sans en mettre plein la vue, se montre très propre avec une jolie direction artistique. Au premier abord, on reste dans des choses similaires au précédent jeu du studio, mais avec ici des éclairages bien mieux gérés.

En parlant d’éléments qui rappellent le Donjon de Naheulbeuk, impossible de ne pas évoquer le système de combat du titre. Qui dit RPG tactique dit affrontements au tour par tour, et à ce sujet, Terrinoth: Heroes of Descent se veut très accessible, ce qui en fait d’ailleurs une très bonne porte d’entrée pour le genre. Pas de règles trop compliquées, un tutoriel simple à comprendre… bref, ce qu’il faut pour initier, sans pour autant perdre toute la substance du genre, puisque le challenge peut se montrer très présent (vous aurez de toute façon 4 niveaux de difficulté).

On retrouve là encore pas mal de familiarités avec le précédent titre du studio, avec une interface qui a un peu évolué pour être plus lisible et plus proche de ce que l’on retrouve dans les hack’n slash modernes. Mais vous retrouverez vite vos marques. On reste sur des déplacements sur un damier, avec des mécaniques similaires, si ce n’est que le tout semble nettement plus vif.

Chaque personnage (parmi les 8 jouables) dispose ici de trois unités d’action lors de son tour, qu’il peut utiliser pour se déplacer plus ou moins loin ou pour lancer certaines de ses compétences. Ces personnages correspondent bien entendu à des archétypes assez classiques pour le genre, même si on a ici la promesse de pouvoir personnaliser leurs compétences avec différentes capacités à attribuer et à modifier.

Il faut bien prendre connaissance du terrain pour s’aider des divers pièges qui peuvent être présents, tout en essayant de prendre de la hauteur pour prendre un avantage, surtout pour un archer par exemple. Comprenez bien que chaque personnage reste unique ici, aussi bien dans le gameplay que dans la personnalité, ce qui est aidé par un casting vocal anglophone assez solide, comprenant entre autres Samantha Béart (Karlach dans Baldur’s Gate III).

Terrinoth: Heroes of Descent sortira dans le courant de cet été sur PC via Steam et GOG, PlayStation 5 et Xbox Series. Vous pouvez maintenant vous faire votre propre avis sur le jeu en testant la démo, qui sort aujourd’hui sur Steam.