Le réalisateur du prochain film Resident Evil a carte blanche pour faire ce qu’il veut avec la licence

Le réalisateur a les mains libres

C’est du moins le narratif mis en place par Oliver Berben, actuel PDG de Constantin Film (qui produit ce film Resident Evil). Dans un entretien accordé à Deadline, il est brièvement revenu sur ce nouveau long-métrage qui sera, on le rappelle, un film très éloigné des autres, et même assez différent des jeux, puisqu’il veut établir de nouveaux personnages dans cet univers. Berben justifie ce choix par le fait que Cregger a son propre style, et le fait de s’éloigner de ce que l’on connaît déjà de Resident Evil donne au réalisateur plus de liberté :

« [Zach Cregger] a carte blanche pour faire ce qu’il a envie de faire avec la licence. Avec Resident Evil, nous avons vécu une aventure incroyable avec l’une des franchises internationales les plus lucratives, ayant généré plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, nous créons quelque chose de nouveau, pas seulement une nouvelle histoire, mais quelque chose qui permettra à une nouvelle génération de s’approprier la franchise et de créer quelque chose de différent. »

À ce stade, difficile de savoir si cela sera une bonne chose ou non. On comprend l’envie du studio d’accorder sa pleine confiance au réalisateur dans la mesure où celui-ci a réalisé l’un des films d’horreur les plus rentables de l’année dernière avec Weapons (Évanouis chez nous). Mais on l’a vu par le passé, trop s’éloigner des jeux peut être un exercice pour le moins périlleux. Reste maintenant à voir si ce film aura toujours la patte Resident Evil que l’on est en droit d’attendre, même avec d’autres personnages.