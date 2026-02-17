Le réalisateur du prochain film Resident Evil a carte blanche pour faire ce qu’il veut avec la licence

Resident Evil n’a jamais brillé sur grand écran, mais les films de Paul W. S. Anderson ont tout de même engrangé un sacré paquet d’argent. Alors pas question pour Capcom de s’arrêter là même si d’autres adaptations n’ont pas été aussi chanceuses au box-office, en témoignent les maigres performances de Bienvenue à Raccoon City. Pour le prochain long-métrage de la saga, Capcom et Constantine Film vont tout de même tenter de mettre toutes les chances de leur côté en embauchant Zach Cregger à la réalisation. Et pas question d’empiéter sur sa vision.

