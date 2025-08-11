Le prochain film Resident Evil s’intéressera à une histoire inédite, sans Léon, Jill, Claire et compagnie

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Avec son film Barbare, le réalisateur Zach Cregger a commencé à attirer l’attention à Hollywood, jusqu’à décrocher le contrat le mettant à la tête d’un énième Resident Evil. Et même si son dernier succès laissait entrevoir du potentiel pour cette nouvelle adaptation des jeux de Capcom, il y avait de quoi rester méfiant à propos du travail de Cregger. Jusqu’à la sortie de son film Évanouis (Weapons), qui semble montrer que le réalisateur maitrise définitivement les codes du cinéma horrifique. Le voir travailler sur le prochain Resident Evil est désormais un potentiel gage de qualité, même si la direction prise par Cregger ne plaira pas forcément à tous les fans.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer

pc
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer

La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam

Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer
pc
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer
Le prochain film Resident Evil s’intéressera à une histoire inédite, sans Léon, Jill, Claire et compagnie
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain film Resident Evil s’intéressera à une histoire inédite, sans Léon, Jill, Claire et compagnie
La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam
Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)
Clockwork Revolution : Époque, gameplay, pouvoirs et choix moraux… Tout savoir sur cette odyssée steampunk où le temps compte vraiment
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clockwork Revolution : Époque, gameplay, pouvoirs et choix moraux… Tout savoir sur cette odyssée steampunk où le temps compte vraiment
EA Sports FC 25 : Cinquième équipe de l’évènement FUTTIES !
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 25 : Cinquième équipe de l’évènement FUTTIES !
Bithell Games (Thomas Was Alone, TRON: Catalyst) se sépare de la majeure partie de son équipe, faute de partenaires financiers
Image d\'illustration pour l\'article : Bithell Games (Thomas Was Alone, TRON: Catalyst) se sépare de la majeure partie de son équipe, faute de partenaires financiers
Pac-Man World 2 Re-Pac joue au traditionnel comparatif visuel entre remaster et jeu de base via un nouveau trailer
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pac-Man World 2 Re-Pac joue au traditionnel comparatif visuel entre remaster et jeu de base via un nouveau trailer
GTA 6 pourrait coûter plus cher qu’espéré, le boss de Take-Two donne son avis
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GTA 6 pourrait coûter plus cher qu’espéré, le boss de Take-Two donne son avis
InZOI annonce la date de son premier DLC gratuit Paradis Tropical, voici les nombreuses nouveautés
pc
Image d\'illustration pour l\'article : InZOI annonce la date de son premier DLC gratuit Paradis Tropical, voici les nombreuses nouveautés
Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en août avec Civilization, Thief et bien d’autres
Image d\'illustration pour l\'article : Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en août avec Civilization, Thief et bien d’autres
Fox Hunt, le mode multi inédit de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, arrivera cet automne
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fox Hunt, le mode multi inédit de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, arrivera cet automne
DOOM: The Dark Ages reçoit une MAJ qui introduit le mode « La Morgue », DOOM Eternal accueille officiellement les mods
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : DOOM: The Dark Ages reçoit une MAJ qui introduit le mode « La Morgue », DOOM Eternal accueille officiellement les mods
Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sur PS5 – Notre avis sur la version améliorée du jeu multi-récompensé de Ninja Theory
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sur PS5 – Notre avis sur la version améliorée du jeu multi-récompensé de Ninja Theory
Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier
LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre
Bethesda annonce Heretic + Hexen, la réédition de deux DOOM-like remplie de nouveautés et disponible dès maintenant sur PC et consoles
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Bethesda annonce Heretic + Hexen, la réédition de deux DOOM-like remplie de nouveautés et disponible dès maintenant sur PC et consoles
Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu
Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie
Clair Obscur : Expedition 33 : Alice Duport-Percier et Lorien Testard assureront une performance musicale à la soirée d’ouverture de la Gamescom
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur : Expedition 33 : Alice Duport-Percier et Lorien Testard assureront une performance musicale à la soirée d’ouverture de la Gamescom
Sony : Lin Tao, directrice financière, soutient la politique jeu service et confirme l’intégration de Bungie aux PlayStation Studios
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Sony : Lin Tao, directrice financière, soutient la politique jeu service et confirme l’intégration de Bungie aux PlayStation Studios
2XKO : nos premières impressions sur le jeu de combat signé Riot Games
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : nos premières impressions sur le jeu de combat signé Riot Games
Nintendo Indie World : Le résumé complet des annonces du 7 août
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo Indie World : Le résumé complet des annonces du 7 août