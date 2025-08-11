Le prochain film Resident Evil s’intéressera à une histoire inédite, sans Léon, Jill, Claire et compagnie

Les têtes connues ne seront pas de la partie

Zach Cregger avait déjà affirmé ne pas vouloir réaliser un film Resident Evil comme les autres (et c’est tant mieux). Il appuie encore un peu plus ses propos chez Inverse, dans une interview durant laquelle il dit vouloir respecter à la lettre les règles des jeux, en se présentant comme un grand fan de ces derniers. Pour autant, il n’est pas question pour lui d’adapter l’histoire de l’un de ces jeux. Le réalisateur explique ne pas vouloir raconter l’histoire de personnages connus comme Léon, étant donné que le récit de ces protagonistes est déjà écrit :

« Je suis un fervent adepte des jeux, alors je raconte une histoire qui est une lettre d’amour aux jeux et qui respecte leurs règles. C’est conforme à l’univers des jeux, c’est juste une histoire différente. Je ne vais pas raconter l’histoire de Léon, car elle est racontée dans les jeux. Les fans l’ont déjà. »

La saga Resident Evil a de toute façon l’habitude de changer de point de vue en ajoutant sans cesse de nouveaux protagonistes (même au cinéma), et ce film devrait donc suivre ce chemin. La sortie de ce nouveau long-métrage est encore lointaine tant donné que le casting est encore inconnu, mais cela devrait être le prochain projet du réalisateur après la promotion de son film Évanouis.