Control Resonant passe gold et sortira bien à temps… sauf pour ce qui est de son édition physique

C’est mieux que pas d’édition physique du tout

De manière générale, lorsqu’un jeu passe « gold », cela veut dire qu’il est prêt à être imprimé sur un disque pour qu’il arrive à temps en rayon. Pour Control Resonant, passer « gold » marque bien la fin du développement, mais l’édition physique rencontre de son côté quelques petits soucis.

Remedy a annoncé que son prochain jeu allait bien sortir à la date du 24 septembre prochain, encore faut-il vouloir en profiter via sa version numérique. Car dans le même message posté sur ses réseaux sociaux, où l’on peut voir une partie de l’équipe fêter cette bonne nouvelle, le studio nous annonce aussi le report de l’édition physique de Control Resonant au 15 octobre prochain :

« Préparez-vous à déchaîner les capacités paranaturelles de Dylan Faden le 24 septembre. La date de sortie de la version physique du jeu a été décalée au 15 octobre. Nous avons besoin de plus de temps pour vous livrer cette version, mais rassurez-vous, rien ne reste confiné pour toujours. »

Un léger report de 3 semaines qui n’est pas si difficile à encaisser quand on se dit que d’ici peu de temps, il n’existera plus du tout d’édition physique sur certaines plateformes. Celles et ceux qui voudront jouer plus tôt pourront se ruer sur Control Resonant dès sa sortie le 24 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.