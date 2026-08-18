Control Resonant passe gold et sortira bien à temps… sauf pour ce qui est de son édition physique

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Si vous aviez peur de voir Control Resonant être repoussé, vous pouvez souffler un bon coup. Remedy a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous livrer le jeu en temps et en heure, même si cela veut dire qu’il se retrouvera coincé dans le milieu des sorties du mois de septembre. Enfin, ça, c’est pour la version numérique, puisque la version physique a quant à elle quelques problèmes.

Control Resonant // Source : Remedy

C’est mieux que pas d’édition physique du tout

De manière générale, lorsqu’un jeu passe « gold », cela veut dire qu’il est prêt à être imprimé sur un disque pour qu’il arrive à temps en rayon. Pour Control Resonant, passer « gold » marque bien la fin du développement, mais l’édition physique rencontre de son côté quelques petits soucis.

Remedy a annoncé que son prochain jeu allait bien sortir à la date du 24 septembre prochain, encore faut-il vouloir en profiter via sa version numérique. Car dans le même message posté sur ses réseaux sociaux, où l’on peut voir une partie de l’équipe fêter cette bonne nouvelle, le studio nous annonce aussi le report de l’édition physique de Control Resonant au 15 octobre prochain :

« Préparez-vous à déchaîner les capacités paranaturelles de Dylan Faden le 24 septembre. La date de sortie de la version physique du jeu a été décalée au 15 octobre. Nous avons besoin de plus de temps pour vous livrer cette version, mais rassurez-vous, rien ne reste confiné pour toujours. »

Un léger report de 3 semaines qui n’est pas si difficile à encaisser quand on se dit que d’ici peu de temps, il n’existera plus du tout d’édition physique sur certaines plateformes. Celles et ceux qui voudront jouer plus tôt pourront se ruer sur Control Resonant dès sa sortie le 24 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

CONTROL Resonant has gone gold!Get ready to unleash Dylan Faden's paranatural abilities on September 24th.The physical release date for the game has moved October 15th. We need more time to deliver the physical version to you, but rest assured – nothing stays contained forever.#CONTROLResonant

Remedy Entertainment (@remedygames.com) 2026-08-18T15:00:38.216752916Z

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Control: Resonant
Control: Resonant
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Control Resonant : Remedy révèle la durée de vie de son action-RPG, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base »

pc ps5 xbox series
Control Resonant : Remedy révèle la durée de vie de son action-RPG, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base »

Control Resonant : Histoire, gameplay, combats… Voici ce qu’il faut savoir sur l’action-RPG de Remedy

pc ps5 xbox series
Control Resonant : Histoire, gameplay, combats… Voici ce qu’il faut savoir sur l’action-RPG de Remedy

Control Resonant s’ajoute à la longue liste des sorties de septembre, nouvelle bande-annonce à l’appui

pc ps5 xbox series
Control Resonant s’ajoute à la longue liste des sorties de septembre, nouvelle bande-annonce à l’appui

State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Warren Spector : le papa de Deus Ex et d’Epic Mickey raccroche à 70 ans
pc ps5 xbox series switch
Warren Spector Deus Ex
Les personnes renvoyées par Rockstar demandent au public de ne pas boycotter GTA 6, mais de les aider autrement
ps5 xbox series
Les personnes renvoyées par Rockstar demandent au public de ne pas boycotter GTA 6, mais de les aider autrement
Devolver annonce Hyperdrop, un roguelite hypnotique basé sur le pachinko
pc
Devolver annonce Hyperdrop, un roguelite hypnotique basé sur le pachinko
Le réalisateur de Tekken 8 rejoint à son tour SNK pour travailler à nouveau avec Katsuhiro Harada
Le réalisateur de Tekken 8 rejoint à son tour SNK pour travailler à nouveau avec Katsuhiro Harada
Xbox Game Pass : Resonance: A Plague Tale Legacy, Shelldiver… Voici les jeux qui vont bientôt rejoindre l’abonnement
pc xbox series
Xbox Game Pass : Resonance: A Plague Tale Legacy, Shelldiver… Voici les jeux qui vont bientôt rejoindre l’abonnement
Diablo IV devrait débarquer à la rentrée sur Switch 2 dans une édition regroupant ses deux premières extensions
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Diablo IV devrait débarquer à la rentrée sur Switch 2 dans une édition regroupant ses deux premières extensions
« La clé réside dans l’équilibre entre combats intenses et séquences d’exploration » : L’équipe de Nioh 3 nous livre des détails sur le jeu et son premier DLC
pc ps5
« La clé réside dans l’équilibre entre combats intenses et séquences d’exploration » : L’équipe de Nioh 3 nous livre des détails sur le jeu et son premier DLC
PlayStation sort un nouveau spot TV pour la PS5, et les réactions sont évidemment incendiaires
ps5
PlayStation sort un nouveau spot TV pour la PS5, et les réactions sont évidemment incendiaires
Tides of Annihilation : Le studio derrière le jeu d’action explique pourquoi le rendu des personnages est un peu différent
pc ps5 xbox series
Tides of Annihilation : Le studio derrière le jeu d’action explique pourquoi le rendu des personnages est un peu différent
1000xRESIST : L’un des meilleurs jeux de 2024 débarque sur Switch 2 avec une mise à niveau gratuite
pc ps5 xbox series switch switch 2
1000xRESIST : L’un des meilleurs jeux de 2024 débarque sur Switch 2 avec une mise à niveau gratuite
Phantom Blade Zero : Tout ce qu’il faut retenir du State of Play (armes uniques, modes de difficulté…)
pc ps5
Phantom Blade Zero : Tout ce qu’il faut retenir du State of Play (armes uniques, modes de difficulté…)
Everspace 2 étend sa galaxie à la Nintendo Switch 2 avec une édition complète
switch 2
Everspace 2 étend sa galaxie à la Nintendo Switch 2 avec une édition complète
Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Un nouveau dev diary centré sur les combats et la progression confirme un arbre de compétences pour Lara
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
La date de lancement de la PS6 n’a toujours pas été décidée en interne chez Sony
ps5
La date de lancement de la PS6 n’a toujours pas été décidée en interne chez Sony
Star Wars Zero Company diffuse son trailer de lancement entre cinématiques et gameplay tactique
pc ps5 xbox series
Star Wars Zero Company diffuse son trailer de lancement entre cinématiques et gameplay tactique
Pour Jacob Navok (ex-Square Enix, Genvid) la disparition des jeux en physique fera baisser le prix des jeux numériques
Pour Jacob Navok (ex-Square Enix, Genvid) la disparition des jeux en physique fera baisser le prix des jeux numériques
« C’est une attaque incessante » : Le directeur de la communication chez Insomniac Games s’exprime sur la négativité des réseaux sociaux
ps5
« C’est une attaque incessante » : Le directeur de la communication chez Insomniac Games s’exprime sur la négativité des réseaux sociaux
Le film Sleeping Dogs est sur de bons rails, l’acteur Simu Liu négocie avec Square Enix
Le film Sleeping Dogs est sur de bons rails, l’acteur Simu Liu négocie avec Square Enix
Pokémon Pokopia – Fonds-Bulleux : une plongée rafraîchissante qui manque un peu de profondeur
switch 2
Pokémon Pokopia – Fonds-Bulleux : une plongée rafraîchissante qui manque un peu de profondeur
Le jeu The Simpsons: Hit & Run pourrait prochainement revenir, du moins selon Matt Groening, créateur de la série
Le jeu The Simpsons: Hit & Run pourrait prochainement revenir, du moins selon Matt Groening, créateur de la série
Rideshare Stimulator : Saber reconnait enfin l’utilisation de l’IA pendant que son PDG présente ses excuses
pc ps5 xbox series
Rideshare Stimulator : Saber reconnait enfin l’utilisation de l’IA pendant que son PDG présente ses excuses
L’actrice Hayden Panettiere (Until Dawn, Kingdom Hearts) est décédée à l’âge de 36 ans
L’actrice Hayden Panettiere (Until Dawn, Kingdom Hearts) est décédée à l’âge de 36 ans
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 17 août (The Sinking City 2, Mortal Shell II…)
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 17 août (The Sinking City 2, Mortal Shell II…)
Débrief : Kingdom Hearts IV, Ghost of Yotei, Wolverine et DokeV
Débrief : Kingdom Hearts IV, Ghost of Yotei, Wolverine et DokeV