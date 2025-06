The Elder Scrolls Online : En attendant la disponibilité console le 18 juin de sa dernière extension, le MMO diffuse un nouveau trailer

Rejoignez Tamriel et sa dernière extension

Vu que l’extension « Les Saisons du Culte du Ver, 1re partie » signe un grand pas en avant pour le scénario de The Elder Scrolls Online, c’est l’occasion pour le MMO prenant place dans l’univers de Tamriel de ramener des habitués et pourquoi pas d’attirer un nouveau public.

Ainsi, par le point de vue d’un petit pépère à quatre pattes et sous la musique Turn! Turn! Turn! de The Byrds, le trailer nous montre un peu tout ce qui nous attend en rejoignant le monde de The Elder Scrolls Online, dont la fameuse île inédite de Solstice et le contenu embarqué par la récente mise à jour 46.

Scénaristiquement, dans l’extension, on rappelle que l’on fait face au Mur Ondulant, une gigantesque barrière d’énergie séparant l’île de Solstice en deux, et qu’il faudra affronter le retour du Culte du Ver mené par Wormblood. L’arrivée de cette extension amène un format narratif saisonnier et, plus largement, quelques améliorations au niveau des graphismes et du gameplay.

On souligne à nouveau l’arrivée des sous-classes pour davantage de personnalisation et de possibilités, mais surtout de la fonction « Retour du héros », qui accueille à bras ouvert les vétérans ayant laissé le jeu de côté via des récompenses, ainsi que des tutos adaptés aux personnes comptant se lancer dans cette grande et copieuse aventure.

En bref, rien qui ne soit pas déjà connu depuis plusieurs semaines déjà sur PC, mais Bethesda profite du showcase et cette heure de grande écoute pour tenter d’hyper le public console d’ici la sortie de The Elder Scrolls Online : Les Saisons du Culte du Ver, 1re partie le 18 juin, et en même temps que la mise à jour 46, sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. La deuxième partie déboulera quant à elle au dernier trimestre 2025, en même temps qu’un événement mondial qui apportera des changements sur les serveurs.