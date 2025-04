The Elder Scrolls Online fait un retour aux sources avec sa nouvelle extension, les Saisons du Culte du Ver

Un retour aux origines et une île inédite

Après une décennie d’exploration à travers Tamriel, ZeniMax Online Studios recentre l’intrigue sur la quête principale de TESO. Selon le directeur du jeu, Rich Lambert, cette nouvelle saga est une suite directe de l’histoire originale, offrant ainsi une continuité que devrait apprécier les vétérans du jeu. L’aventure se déroule sur l’île tropicale de Solstice, récemment découverte.

Cette île est habitée par des Argoniens et des Altmer marginalisés, ce qui a pour effet de créer une atmosphère politique tendue. Divisée par le Mur Ondulant, une barrière mystérieuse, l’île propose deux régions distinctes : la partie occidentale qui sera accessible dans la première partie de l’histoire, et la partie orientale qui sera dévoilée dans la seconde partie prévue vers la fin d’année.

L’arrivée des sous-classes !

Une des nouveautés majeures de cette mise à jour est l’introduction du système de sous-classes qui offrent aux joueurs la possibilité de personnaliser davantage leurs avatars. Désormais, il est possible de combiner les lignes de compétences de différentes classes, permettant ainsi plus de 3 000 combinaisons uniques. Pour accéder à ce système, il est obligatoire d’atteindre le niveau 50. Une des trois lignes de compétences choisies doit appartenir à la classe d’origine du personnage, tandis que les deux autres peuvent être sélectionnées parmi les autres classes disponibles.

Le retour du Culte du Ver et des améliorations pour les joueurs

Le Culte du Ver, une secte nécromantique bien connue des fans de la série, fait son grand retour sous la direction d’un nouveau leader nommé Wormblood. Les joueurs devront s’allier à d’anciens compagnons pour contrecarrer les plans sinistres du culte. ZeniMax introduit plusieurs améliorations pour faciliter le retour des anciens joueurs et accueillir les nouveaux. Parmi ces nouveautés, on note une mise à jour des zones de tutoriel avec des améliorations graphiques et une fonctionnalité d’accueil pour les joueurs qui font leur retour après une longue absence, bien que les détails restent encore à préciser.

Avec les « Saisons du Culte du Ver », The Elder Scrolls Online adopte un format narratif saisonnier, permettant des arcs narratifs plus flexibles et expérimentaux selon les développeurs. ZeniMax envisage même des saisons « remixées », s’inspirant d’autres MMO, pour offrir des expériences renouvelées aux joueurs. Le « Passe Contenu 2025 » inclut deux packs de donjons : « Bannières Déchues », déjà disponible, et « Festin des Ombres », prévu pour le troisième trimestre 2025. Un événement en jeu majeur, le « Mur Ondulant », permettra aux joueurs de collaborer pour briser la barrière séparant les deux parties de l’île de Solstice. Les joueurs qui acquièrent le Passe Contenu 2025 ou l’Édition Premium 2025 avant le 2 juin 2025 bénéficieront de récompenses exclusives, telles qu’une action personnalisée, une monture, un familier et plus encore.

Cette nouvelle saga débutera le 2 juin 2025 sur PC et Mac, et le 18 juin 2025 sur consoles Xbox et PlayStation. Pour les plus impatients, une quête prologue gratuite est d’ores et déjà disponible et offre un avant-goût des défis à venir avec une enquête centrée sur la résurgence du Culte du Ver.