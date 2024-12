Le nouveau jeu du créateur Fumito Ueda et de genDESIGN se dévoile aux Game Awards et intrigue déjà

Pas de doute, c’est du genDESIGN

La première information que l’on peut déjà avancer est que ce projet est financé par Epic Games via son label Publishing. Un soutien permettant sans doute d’avoir les reins solides pour ce qui s’annonce comme une nouvelle curiosité du créateur Fumito Ueda et du studio genDESIGN, à l’identité bien marquée.

Un personnage aux allures de vagabond escaladant un colosse robotisé pour échapper à une gigantesque onde de choc dévastatrice, voilà comment on pourrait résumer en une phrase le tout premier trailer du prochain jeu du studio à qui l’on doit aussi Ico et Shadow of the Colossus.

Oui mais voilà, pas de titre, pas d’indication quant à un horizon de sortie, et à peine les plateformes PC, PS5 et Xbox Series de mentionnées. Nul doute que l’attente et l’impatience vont déjà commencer à naître chez les plus curieuses et curieux, mais espérons qu’il ne s’agisse pas d’une annonce trop prématurée non plus.