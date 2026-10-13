Le prochain beat’em up retro Musclor (He-Man) montre ses gros biceps en vidéo, avec une date de sortie à la clé

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La licence Musclor – surtout connue outre-Atlantique comme He-Man – a tenté un retour au cinéma avec le film Les Maîtres de l’univers sorti tout récemment, mais celui-ci s’est avéré être un bide commercial. Ce qui est bien dommage pour Bitmap Bureau, le studio qui planche sur un nouveau jeu tiré de la licence. Celui-ci a en plus de cela connu un sacré retard, étant donné qu’il devait initialement sortir en avril dernier, soit juste avant le long-métrage. Le voici maintenant repoussé à 2027, avec l’espoir que l’absence de succès du film ne se répète pas pour cette autre adaptation.

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction // Source : Bitmap Bureau

Appeler le pouvoir du crâne ancestral attendra 2027

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction (parce qu’il n’y avait pas moins long) est un beat’em up à l’esprit retro, comme les récents jeux Marvel ou Tortues Ninja, dans lequel vous pourrez combattre seul ou à deux en incarnant He-Man, She-Ra et d’autres personnages cultes de la licence pour aller régler son compte à Skeletor. On le découvre à nouveau dans une bande-annonce inédite qui sent bon les années 80-90, et qui a aussi pour but de nous annoncer une date de sortie, en espérant que celle-ci soit définitive.

Cet He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction sera donc disponible dès le 4 février prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, au prix de 29,99 €.

Bonne nouvelle, une édition physique est aussi prévue chez Limited Run Games avec une jaquette alternative et une « brochure », mais vous n’avez que jusqu’au 22 novembre pour réserver votre exemplaire. Pour les fans, une édition collector à 110 € est également proposée en précommande avec une figurine acrylique, une mini-épée, des pins ou encore une boîte à déjeuner histoire d’évoquer beaucoup de nostalgie.

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Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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