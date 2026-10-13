Le prochain beat’em up retro Musclor (He-Man) montre ses gros biceps en vidéo, avec une date de sortie à la clé

Appeler le pouvoir du crâne ancestral attendra 2027

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction (parce qu’il n’y avait pas moins long) est un beat’em up à l’esprit retro, comme les récents jeux Marvel ou Tortues Ninja, dans lequel vous pourrez combattre seul ou à deux en incarnant He-Man, She-Ra et d’autres personnages cultes de la licence pour aller régler son compte à Skeletor. On le découvre à nouveau dans une bande-annonce inédite qui sent bon les années 80-90, et qui a aussi pour but de nous annoncer une date de sortie, en espérant que celle-ci soit définitive.

Cet He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction sera donc disponible dès le 4 février prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, au prix de 29,99 €.

Bonne nouvelle, une édition physique est aussi prévue chez Limited Run Games avec une jaquette alternative et une « brochure », mais vous n’avez que jusqu’au 22 novembre pour réserver votre exemplaire. Pour les fans, une édition collector à 110 € est également proposée en précommande avec une figurine acrylique, une mini-épée, des pins ou encore une boîte à déjeuner histoire d’évoquer beaucoup de nostalgie.