Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Développé par Tribute Games Inc. et édité par Dotemu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (ou TMNT : Shredder’s Revenge) réunit les quatre tortues iconiques dans un tout nouveau beat'em up qui veut rendre hommage aux jeux de la licence sortis dans les années 80 et s'inspire particulièrement de la série télé diffusée en 1987. Avec un style en pixel-art modernisé mais qui reprend certains codes de cette époque, nos quatre héros devront arrêter Shredder dans son plan diabolique. Un mode coopération à quatre joueurs est présent et affiche le style de jeu unique de chaque tortue tout en présentant des mécaniques novatrices avec, par exemple, le pilotage de certains véhicules.