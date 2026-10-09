Marvel Cosmic Invasion : Doom et la Femme Invisible rejoignent le combat dès le 10 novembre
Attendez-vous à voir du Doom partout dans les mois à venir. Avec la sortie du film Avengers Doomsday au cinéma en décembre, Marvel en profite pour coordonner tous ses projets afin de mettre en valeur l’un de ses personnages les plus appréciés. Même Marvel Cosmic Invasion n’y échappera pas, puisque le jeu de Dotemu et Tribute Games met à l’honneur Docteur Fatalis dans son nouveau DLC, auprès de Sue Storm.
Un mode de jeu centré sur Doom sera aussi proposé
Annihilus va devoir faire face à de nouveaux opposants avec Doom et la Femme Invisible qui rejoindront le combat dans le DLC « The Siege of Castle Doom » pour Marvel Cosmic Invasion. Cette extension rendra ces deux personnages jouables, qui devront faire équipe au lieu de se mettre sur la tronche. Sue Storm sera capable d’utiliser ses pouvoirs pour repousser les ennemis à distance, tandis que Fatalis utilisera aussi bien la magie que la technologie pour venir à bout des sbires qui déferlent sur vous.
Et puisqu’il faut vraiment faire la part belle à Doom, celui-ci sera également au cœur d’un mode de jeu inédit, qui nous entraînera dans les profondeurs de son repère. Cela étant dit, Tribute Games ne veut pas encore rentrer dans les détails à propos de ce nouveau mode. On sait en revanche que l’on pourra y jouer dès le 10 novembre prochain, puisque c’est à cette date que sortira le DLC.
Marvel Cosmic Invasion est disponible sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch 1 & 2.