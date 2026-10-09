Marvel Cosmic Invasion : Doom et la Femme Invisible rejoignent le combat dès le 10 novembre

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Attendez-vous à voir du Doom partout dans les mois à venir. Avec la sortie du film Avengers Doomsday au cinéma en décembre, Marvel en profite pour coordonner tous ses projets afin de mettre en valeur l’un de ses personnages les plus appréciés. Même Marvel Cosmic Invasion n’y échappera pas, puisque le jeu de Dotemu et Tribute Games met à l’honneur Docteur Fatalis dans son nouveau DLC, auprès de Sue Storm.

Marvel Cosmic Invasion // Source : Dotemu

Un mode de jeu centré sur Doom sera aussi proposé

Annihilus va devoir faire face à de nouveaux opposants avec Doom et la Femme Invisible qui rejoindront le combat dans le DLC « The Siege of Castle Doom » pour Marvel Cosmic Invasion. Cette extension rendra ces deux personnages jouables, qui devront faire équipe au lieu de se mettre sur la tronche. Sue Storm sera capable d’utiliser ses pouvoirs pour repousser les ennemis à distance, tandis que Fatalis utilisera aussi bien la magie que la technologie pour venir à bout des sbires qui déferlent sur vous.

Et puisqu’il faut vraiment faire la part belle à Doom, celui-ci sera également au cœur d’un mode de jeu inédit, qui nous entraînera dans les profondeurs de son repère. Cela étant dit, Tribute Games ne veut pas encore rentrer dans les détails à propos de ce nouveau mode. On sait en revanche que l’on pourra y jouer dès le 10 novembre prochain, puisque c’est à cette date que sortira le DLC.

Marvel Cosmic Invasion est disponible sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch 1 & 2.

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Jaquette de Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
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Date de sortie : 01/12/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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