Le PDG d’Unity vous promet qu’il sera bientôt possible de générer des jeux très simplement à l’aide de l’IA générative

Comme tous les PDG de la tech, Matthew Bromberg – qui gère Unity – veut vous faire adhérer à l’IA générative en martelant un discours marketing bien rôdé, qui rend cette technologie aussi inévitable qu’utile. Et ce alors que le marché de la mémoire et celui du stockage sont en train de s’effondrer dans ce secteur. Qu’importe, le grand patron d’Unity veut vous montrer à quel point la technologie progresse vite, et qu’elle sera bientôt en mesure de vous laisser générer des jeux à partir de demandes simples. Car c’est évidemment ce que tout le monde veut.

Le PDG d’Unity vous promet qu’il sera bientôt possible de générer des jeux très simplement à l’aide de l’IA générative
