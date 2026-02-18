Le PDG d’Unity vous promet qu’il sera bientôt possible de générer des jeux très simplement à l’aide de l’IA générative

Unity n’aime pas beaucoup le codage

Bien évidemment, le récent discours de Matthew Bromberg à propos de cela n’était pas directement adressé au grand public, mais aux actionnaires d’Unity durant le récent bilan de l’entreprise. Game Developer a pu jeter un œil aux propos du PDG en marge d’une future annonce qui aura lieu au GDC Festival of Gaming le mois prochain, concernant l’IA d’Unity qui promet de supprimer le point de friction à l’entrée que peut être le codage lors de la création d’un jeu. En somme, vous laissez créer votre propre jeu, sans besoin de coder, ce que plusieurs entreprises tentent déjà de faire, à l’image de Google.

« Lors de la GDC en mars, nous dévoilerons une version bêta de la nouvelle IA Unity améliorée. Celle-ci permettra aux développeurs de créer des jeux casual complets uniquement grâce au langage naturel, natif de notre plateforme. Il sera ainsi facile de passer du prototype au produit fini […] Nous sommes convaincus que cette combinaison offrira aux développeurs de jeux des résultats plus efficaces et plus performants que les modèles généralistes seuls. »

Le but affiché ici est de rendre le monde du développement de jeu nettement plus accessible, qu’importe si cela veut dire que les vrais artistes ne seront plus sollicités. Une bien mauvaise idée dans un monde où la surabondance de jeux est déjà un problème, et où ces « expériences » pourraient invisibiliser de vrais jeux (pas par leur qualité, qui devrait être très relative, mais par leur nombre). Rajoutez à cela qu’Unity n’a décidément pas besoin de se mettre une partie de l’industrie à dos, tant la réputation de l’entreprise a souffert ces derniers temps. Mais c’est malheureusement le sens du vent, soufflé à pleins poumons par les géants de la tech’ qui veulent éviter que cette bulle n’éclate.