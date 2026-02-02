Plusieurs entreprises de jeux vidéo (Take-Two, Unity) chutent en Bourse suite à l’annonce de Genie chez Google

De grands génies, à n’en pas douter

Suite à la mise en place de Project Genie, les prompts utilisant les mondes de Mario, Zelda, GTA ou encore Dark Souls se sont multipliés à vitesse grand V, comme s’il n’était pas possible de visiter Hyrule et compagnie avant l’avènement de l’IA générative, et sans que personne ne se soucie des droits d’auteur (notion inconnue chez certains techno bros).

Pendant qu’une partie du public s’amusait à produire ces expériences très limitées (on parle de 60 secondes) aussi amusantes à regarder qu’un pain en train de griller dans un toaster, la Bourse, elle, paniquait un peu. On a ainsi pu voir les actions d’entreprises comme Unity, Take-Two Interactive ou encore Roblox chuter assez rapidement, et ce immédiatement après l’annonce de Project Genie, permettant ainsi de facilement faire le lien entre les deux événements. L’entreprise derrière GTA VI a par exemple chuté de 8% durant le week-end, tandis qu’Unity a perdu 30% durant ces 5 derniers jours.

Comme si Genie allait créer de véritables jeux vidéo dès demain, les actionnaires les moins malins ont pris peur que cet outil vienne directement impacter l’industrie en un rien de temps. La réalité est évidemment toute autre, et si l’IA générative est un outil qui commence à se démocratiser dans le jeu vidéo, il reste encore majoritairement utilisé pour de la recherche, et non de la création d’assets, si l’on en croit les derniers retours des professionnels lors de la dernière GDC.