Le nom d’un nouveau jeu Metroid a fuité chez le gouvernement brésilien

La suite de Metroid Dread ?

On a l’habitude de voir des noms de jeux fuiter via les organismes de classification des différents pays, mais cette fuite concernant Metroid est un peu plus originale. Selon le site Universo Nintendo, elle nous provient directement du ministère de la Justice et de la Sécurité publique brésilien, qui aurait listé sur son site un jeu nommé « Metroid Ravenous ». On peut imaginer que ce listing était justement en lien avec la classification du jeu, et il a rapidement été retiré une fois qu’il a été découvert.

Rien d’autre n’est révélé pour le moment si ce n’est l’année de production (2026). On ignore si MercurySteam pourrait ici rempiler après Metroid Dread, même si les récents déboires du studio espagnol nous laissent penser que ce sera difficile. Car on suppose que ce Metroid pourrait être dans la même veine que cet épisode, étant donné qu’il ne se situe pas dans la série Prime (c’est de toute façon trop tôt pour envisager une suite au quatrième opus).

Le mystère reste donc entier. À voir si Nintendo lèvera le voile lors de son prochain Nintendo Direct, peut-être dans le courant du mois de septembre.