Le nom d’un nouveau jeu Metroid a fuité chez le gouvernement brésilien

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Metroid Prime 4: Beyond ne semble pas être le succès commercial (ou critique) espéré par Nintendo, mais pas question de remettre la licence au placard pour autant. L’avantage de la série est qu’il existe d’autres moyens de la faire vivre que par le prisme de la saga Prime, comme l’a prouvé le très bon Metroid Dread il y a quelques années. On s’attend à ce que Nintendo propose un autre épisode du genre à l’avenir, et peut-être même dans un futur proche si l’on en croit une jolie bourde venue du Brésil.

Metroid Prime 4: Beyond // Source : Nintendo

La suite de Metroid Dread ?

On a l’habitude de voir des noms de jeux fuiter via les organismes de classification des différents pays, mais cette fuite concernant Metroid est un peu plus originale. Selon le site Universo Nintendo, elle nous provient directement du ministère de la Justice et de la Sécurité publique brésilien, qui aurait listé sur son site un jeu nommé « Metroid Ravenous ». On peut imaginer que ce listing était justement en lien avec la classification du jeu, et il a rapidement été retiré une fois qu’il a été découvert.

Rien d’autre n’est révélé pour le moment si ce n’est l’année de production (2026). On ignore si MercurySteam pourrait ici rempiler après Metroid Dread, même si les récents déboires du studio espagnol nous laissent penser que ce sera difficile. Car on suppose que ce Metroid pourrait être dans la même veine que cet épisode, étant donné qu’il ne se situe pas dans la série Prime (c’est de toute façon trop tôt pour envisager une suite au quatrième opus).

Le mystère reste donc entier. À voir si Nintendo lèvera le voile lors de son prochain Nintendo Direct, peut-être dans le courant du mois de septembre.

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Jaquette de Metroid Dread
Metroid Dread
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Date de sortie : 08/10/2021

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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