Metroid Dread passe en version 2.1 et ajoute trois nouveaux modes de jeu

En février, Metroid Dread avait déjà bénéficié d’une grosse mise à jour qui ajoutait de nouveaux modes de difficulté gratuitement, histoire de contenter un plus large public. Nintendo et MercurySteam nous avaient prévenu, ce ne serait pas la seule mise à jour massive à arriver pour le jeu, puisque la version 2.1.0 est également au programme, et bonne nouvelle, cette update est d’ores et déjà disponible pour tout le monde.

Trois défis en plus qui demandent de la concentration

Cette mise à jour 2.1.0 de Metroid Dread a donc la particularité d’ajouter trois nouveaux modes de jeu, qui sont les suivants :

: Un mode où il faudra survivre à 12 batailles de boss d’affilée, avec le meilleur chrono possible. Les dégâts reçus sont conservés entre chaque boss, et lors de la mort, on peut recommencer au même boss (avec une pénalité de temps) ou repartir à zéro. Il faudra avoir terminé le jeu pour débloquer ce mode. Mode Dread Rush : Même principe que pour le Boss Rush, mais si Samus reçoit un coup, elle perd toute sa vie. S’obtient en terminant le jeu en difficulté Terreur.

: Même principe que pour le Boss Rush, mais si Samus reçoit un coup, elle perd toute sa vie. S’obtient en terminant le jeu en difficulté Terreur. Mode Survival Rush : 5 minutes durant lequel il faudra battre le plus de boss possible, où la mort oblige à tout recommencer. Ce mode se débloque après avoir terminé le mode Boss Rush ou le mode Dread Rush.

Une jolie mise à jour qui ajoute un sacré défi à accomplir, de quoi rallonger un peu la durée de vie, et ce sans que l’on dépense un centime de plus.