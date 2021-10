Metroid Dread : Une démo est disponible depuis aujourd’hui

Sorti en même temps que la Nintendo Switch OLED, Metroid Dread a signé le retour de la série après des années d’absence, et avec l’art et la manière. Mais puisque la série a longtemps été absente, beaucoup de joueurs et de joueuses n’ont encore jamais joué à un Metroid, ce qui a de quoi freiner l’achat. Et pour toutes celles et ceux qui ne savent pas encore s’ils vont passer à l’achat, Nintendo vient de mettre en ligne une démo du jeu.

Un essai gratuit à découvrir

Dans cette démo, vous pourrez donc découvrir un petit bout de ce Metroid Dread afin de voir si le jeu vous tente ou non. Vous pouvez désormais vous rendre directement sur l’eShop afin de télécharger gratuitement cette démo.

Metroid Dread est disponible en exclusivité sur Switch depuis le 8 octobre. Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test du jeu. De plus, nous avons mis en place un concours exceptionnel permettant de remporter la Nintendo Switch OLED ainsi qu’un exemplaire de Metroid Dread, n’hésitez donc pas à participer.