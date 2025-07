Le Mans Ultimate, Sonic Racing CrossWorlds, Screamer… On fait le point sur 8 jeux de course à venir en 2025 et au-delà

Afin de vous aider à vous y retrouver, voici un article faisant un tour d’horizon des huit principaux jeux de course à venir en 2025 et au-delà. De Sonic Racing CrossWorlds à Screamer, en passant par Project Motor Racing et Formula Legends, vous allez découvrir, ou redécouvrir, qu’il va y en avoir pour tous les goûts !

Le Mans Ultimate

Développeur/éditeur : Studio 397

: Studio 397 Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 22 juillet 2025

Conçu par la société néerlandaise derrière rFactor 2, Le Mans Ultimate a quitté le stade de l’accès anticipé le 22 juillet dernier pour passer en version 1.0 sur PC via Steam. Axé simulation, ce titre se présente comme le jeu officiel du Championnat du Monde d’Endurance automobile et des 24h du Mans (WEC), avec notamment un contenu sous licence dense incluant toutes les voitures, catégories et circuits des saisons 2023, 2024 et 2025 de la discipline. Proposant un moteur, une physique et une conduite réalistes, chaque week-end de course contre l’IA ou d’autres joueurs et joueuses en ligne est susceptible d’être bouleversé par l’évolution de la météo, des conditions de piste, des incidents entre plusieurs véhicules, etc. Jouable en solo ou en coopération, il continuera d’être supporté dans les prochains mois avec l’arrivée, par exemple, de l’European Le Mans Series en jeu, d’un tracé de Silverstone (Royaume-Uni) entièrement laser scanné, et d’un mode Carrière.

Garfield Kart 2 – All You Can Drift

Développeur/éditeur : Eden Games/Microids

: Eden Games/Microids Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch Date de sortie : 10 septembre 2025

Garfield Kart 2 – All You Can Drift est une production pleinement orientée arcade pensée pour séduire le très grand public. Développée par Eden Games, le studio lyonnais derrière les premiers V-Rally et Test Drive Unlimited mais aussi les franchises Gear.Club et Schtroumpfs Kart, elle nous invitera à faire la course en compagnie de plusieurs personnages issus de la célèbre BD humoristique américaine sur des circuits divers et variés. Jouable jusqu’à quatre en local et huit en ligne, son lancement est prévu en septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Sonic Racing: CrossWorlds

Développeur/éditeur : Team Sonic/SEGA

: Team Sonic/SEGA Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch Date de sortie : 25 septembre 2025 (et cet hiver sur Nintendo Switch 2)

Attendu fin septembre sur PC et consoles, et l’hiver prochain sur Switch 2, Sonic Racing: CrossWorlds est également un jeu de course arcade qui promet cependant d’être bien plus ambitieux sur le papier. Chapeauté par SEGA, il intègrera un contenu assez dense incluant 24 circuits classiques, 15 « CrossWorlds » spéciaux, pouvant accueillir plusieurs portions issues des tracés présents au roster, 45 véhicules à personnaliser et améliorer, diverses compétitions réparties dans quatre catégories de vitesses différentes comparables à celles aperçues dans Mario Kart 8 Deluxe (Normale, Haute, Sonic et Super Sonic), une vingtaine d’objets qui viendront bouleverser le déroulement d’une partie, et des événements en ligne jusqu’à 12 joueurs prenant en charge le crossplay.

Côté personnages jouables, nous retrouverons majoritairement ceux appartenant à l’univers de l’iconique hérisson bleu, comme Sonic, Amy, Knuckles, Tails, ou encore Shadow, ainsi que des protagonistes provenant d’autres licences phares de SEGA et du jeu vidéo day one, tels que Hatsune Miku, Ichiban Kasuga (Yakuza/Like a Dragon), et Joker (Persona 5). Celles et ceux qui se laisseront convaincre par l’achat du Season Pass pourront aussi conduire, plus tard, avec Steve, Alex et le Creeper de Minecraft, Bob l’Eponge, Patrick l’étoile de mer, et des figures marquantes des séries Tortues Ninjas et Avatar le dernier maître de l’air pour ne citer qu’elles.

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Développeur/éditeur : 3DClouds/Outright Games

: 3DClouds/Outright Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch Date de sortie : 31 octobre 2025

La Pat’ Patrouille viendra égayer la fin d’année des plus jeunes avec PAW Patrol Rescue Wheels: Championship. Imaginée par 3DClouds et Outright Games, des entreprises connaissant bien l’univers du dessin animé canadien, cette production arcade nous proposera de suivre Chase, Stella, Marcus, Ruben, Zuma, Rocky, ainsi que Romy dans des courses funs et déjantées. En solo comme en ligne, plusieurs circuits, tels que ceux de la Grande Vallée, la Jungle et Foggy Bottom, seront de la partie.

Project Motor Racing

Développeur/éditeur : Straight4 Studios/Giants Software

: Straight4 Studios/Giants Software Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 25 novembre 2025

Pour les amateurs et amatrices de simulations, Project Motor Racing débarquera fin novembre sur PC. Conçu par Straight4 Studios, une société britannique composée notamment de développeurs à l’origine de la saga Project Cars à l’image de Ian Bell, ce titre nous fera participer à des courses solo ou multijoueur au volant de 72 autos, sur 27 circuits officiels qui évolueront constamment en fonction de la météo dynamique et du cycle jour/nuit. Tournant sous Giants Engine 10, le moteur de jeu le plus récent utilisé par la franchise Farming Simulator, la physique de chaque bolide promet d’être réaliste, l’ambiance immersive et le pilotage aussi authentique et précis que possible.

Endurance Motorsport Series

Développeur/éditeur : KT Racing/Nacon

: KT Racing/Nacon Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Fenêtre de sortie : 2025 ?

Egalement attendu d’ici la fin de l’année malgré le silence radio quasi-absolu qui plane autour de lui depuis la Nacon Connect diffusée en février 2024, Endurance Motorsport Series est la future simulation automobile de KT Racing. En espérant qu’elle sera de bien meilleure qualité que les récents MXGP 24 et Test Drive Unlimited Solar Crown proposés par le studio parisien, elle promet de nous offrir une expérience exigeante, profonde et réaliste dans le monde de l’endurance, le tout au volant des Hypercars, LMP2 et GT roulant sur les circuits officiels et laser scannés de la discipline.

Toutefois, là où elle devrait se démarquer plus ou moins de Le Mans Ultimate, c’est en misant davantage sur les dimensions « Management » et « Coopération » de son gameplay. Concrètement, en plus de piloter, nous aurons l’opportunité de porter la casquette de l’ingénieur donnant ses consignes depuis la voie des stands. Températures et usure des pneus, quantité de carburant restante, évolution des conditions de piste et météorologiques, identification des parties endommagées de nos véhicules, suivi précis de l’évolution de la session en cours… une flopée d’informations et d’outils seront disponibles pour nous aider à obtenir le meilleur résultat lors de chaque course avec notre équipe.

Screamer

Développeur/éditeur : Milestone

: Milestone Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Fenêtre de sortie : 2026

En 2026, beaucoup de joueurs et de joueuses auront logiquement le regard tourné vers Screamer, un jeu de course futuriste qui tentera de ressusciter la licence phare du même nom qui était très populaire dans les années 90. Dans ce but, le studio milanais Milestone nous proposera une expérience arcade nerveuse arborant une direction artistique inspirée à la fois de la science-fiction et des animés et mangas commercialisés pendant les années 80 et 90. Côté scénario, nous serons plongés au cœur d’une intrigue mêlant amour et vengeance, nous poussant à prendre part à une dangereuse compétition clandestine opposant des pilotes aux bolides utilisant une mystérieuse technologie appelée « Echo ». Troy Baker sera présent au casting du doublage original et des cinématiques conçues par le studio d’animation japonais Polygon Pictures (Ajin, Blame!, The Idolmaster Shiny Colors, Knights of Sidonia) viendront donner de la profondeur à la mise en scène.

Formula Legends

Développeur/éditeur : 3DClouds

: 3DClouds Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Formula Legends est un jeu de course arcade qui a déjà tapé dans l’œil d’une partie du public, probablement en raison de son rendu « Micro Machines » version Formule 1. Imaginé par les Italiens de 3DClouds, il nous invitera à conduire avec 16 véhicules, tous créés à partir de modèles uniques ayant roulé des années 60 à nos jours, sur 14 tracés différents. Outre des modes de jeu qui devraient être très classiques pour le genre (Partie rapide, Championnats, Contre la Montre…), chaque course pourra nous amener à piloter dans des conditions sèches ou humides, nous demandera de gérer intelligemment notre batterie, et d’effectuer des arrêts aux stands aux meilleurs moments possibles afin de prendre l’ascendant sur nos adversaires.

Voici ce qu’il fallait retenir des huit principaux jeux de course à venir d’ici fin 2025 et au-delà sur PC et consoles. Bien entendu, il y en a beaucoup d’autres en préparation. Wreckreation, Exo Rally Championship, NASCAR 25, Kirby Air Riders, Gear.Club Unlimited 3, le prochain Forza Horizon… cependant, nous avons choisi de ne pas vous en parler dans cet article pour diverses raisons, comme un trop grand manque d’informations à vous partager à leur sujet, une phase de conception qui « s’éternise », etc. N’hésitez donc pas à nous partager votre propre liste de titres de ce genre que vous attendez dans les commentaires.