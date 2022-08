Wreckreation

Wreckreation est un jeu de courses qui se déroule dans un grand monde ouvert. Le jeu puise ses influences chez Burnout, avec la possibilité de faire des takedowns et d'envoyer nos adversaires dans le décor. Il s'inspire aussi de Trackmania et de Hot Wheels avec une partie création qui permet de construire ses propres circuits, sans pour autant se soucier de leur réalisme. Il est possible de partager ces circuits avec la communauté et de jouer avec ses amis dans cet open-world que l'on peut modifier à notre guise.