Fortnite x Les Simpson : Les serveurs sont en ligne, découvrez dès maintenant la toute nouvelle carte inspirée de Springfield
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Top départ ! Dès maintenant, vous pouvez profiter de la nouvelle saison de Fortnite en partenariat avec le show télévisé The Simpsons. Une saison de 28 jours seulement, sur une carte plus réduite mais entièrement animée dans le style de la série d’animation à succès. Nous connaissons déjà la carte sur laquelle les joueurs et joueuses vont s’affronter, et il y a de belles surprises !
Ouh pinaise !
Cette nouvelle carte est plus petite que les cartes habituelles, c’est la raison pour laquelle les matchs se feront par groupes de 80 et non de 100 comme d’habitude. De forme assez classique, elle a été construite pour correspondre en tous points aux lieux emblématiques du show télévisé.
Parmi les lieux que l’on peut déjà citer comme mythiques, il y a forcément la centrale nucléaire dans laquelle travaille Homer, mais également le bar Chez Moe, ou encore le Krusty Burger et ses sandwich aussi gras que déroutants. L’Evergreen Terrace, quartier des Simpson est aussi présent comme la place centrale de la ville.
La saison Fortnite x The Simpsons est désormais en ligne. Vous pouvez en profiter sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming. Pensez à utiliser notre code créateur ACTUGAMING dans vos achats en boutique pour soutenir le site en ce lancement de saison.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 25/07/2017