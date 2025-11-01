Fortnite x Les Simpson : Les serveurs sont en ligne, découvrez dès maintenant la toute nouvelle carte inspirée de Springfield

Ouh pinaise !

Cette nouvelle carte est plus petite que les cartes habituelles, c’est la raison pour laquelle les matchs se feront par groupes de 80 et non de 100 comme d’habitude. De forme assez classique, elle a été construite pour correspondre en tous points aux lieux emblématiques du show télévisé.

Parmi les lieux que l’on peut déjà citer comme mythiques, il y a forcément la centrale nucléaire dans laquelle travaille Homer, mais également le bar Chez Moe, ou encore le Krusty Burger et ses sandwich aussi gras que déroutants. L’Evergreen Terrace, quartier des Simpson est aussi présent comme la place centrale de la ville.

La saison Fortnite x The Simpsons est désormais en ligne. Vous pouvez en profiter sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming.