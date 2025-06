L’ancien réalisateur des Star Wars Jedi travaille sur un nouveau jeu Donjons et Dragons à venir sur PC et consoles

Wizards of the Coast fait de la récupération

Wizards of the Coast vient tout juste d’annoncer qu’il venait de conclure un accord avec Giant Skull pour éditer et distribuer le premier jeu du studio, qui sera bien un jeu solo d’action d’aventure à destination du PC et des consoles, et qui sera donc ancré dans l’univers si vaste de Donjons et Dragons. On peut deviner que ce n’était peut-être pas les plans initiaux de Giant Skull, mais l’idée d’intégrer son jeu dans ce monde a sans doute eu de quoi séduire (en plus d’assurer un bon financement).

Depuis le succès de Baldur’s Gate 3, qui appartient à cet univers, Wizards of the Coast cherche à multiplier les opportunités d’adaptations de cette licence, à l’image du jeu de Gameloft (orienté survie) et celui de Starbreeze (Payday). À défaut d’un Baldur’s Gate 4 que Larian ne veut pas produire, c’est toujours ça de pris pour la maison-mère.

Stig Asmussen a bien voulu déclarer quelques mots à propos de cette nouvelle entente (via GamesBeat) :

« L’équipe talentueuse et expérimentée de Giant Skull repose sur la créativité et la curiosité. Notre objectif est de créer un nouvel univers Donjons & Dragons riche, avec une narration immersive, des combats héroïques et une exploration exaltante que les joueurs apprécieront grandement. »

Pas plus d’informations pour le moment concernant ce projet, qui n’a pris forme que récemment. Rendez-vous dans quelques années pour en voir la couleur, si le studio parvient à aller au bout de son idée.