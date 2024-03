Stig Asmussen, le réalisateur des jeux Star Wars Jedi, fonde son propre studio pour travailler sur un AAA

Un jeu d’action et d’aventure sur l’Unreal Engine 5 au programme

Entre cette annonce et celle du studio emptyvessel, on peut voir que les vétérans de l’industrie n’ont pas envie de se laisser abattre et compte bien rester dans cette industrie en tant qu’indépendants. Stig Asmussen annonce aujourd’hui qu’il est à la tête du studio tout fraîchement créé répondant au nom de Giant Skull, qui souhaite travailler sur un premier AAA sur le moteur Unreal Engine 5.

On comprend que le studio a pour but de façonner un nouvel univers, avec un jeu d’action et d’aventure qui sera porté sur le gameplay et sa narration. En somme, ce que le réalisateur a pu faire avec Star Wars de son temps chez Respawn, et cela a de quoi donner envie. Pour donner vie à ce projet, il n’est pas tout seul puisqu’il compte sur l’aide du directeur artistique Patrick Murphy, qui a aussi bien travaillé sur Valorant et Fortnite que sur God of War. Les anciens de Fortnite sont venu en nombre, car on note aussi la présence de la productrice Lauren McLemore et Brian Campbell, ancien directeur d’animation chez Epic Games. Il retrouve aussi Jeff Magers, design directeur sur les Star Wars Jedi, ainsi que Jon Carr, directeur technique sur les mêmes jeux.

Du beau monde, ce qui nous fait garder un œil sur cette équipe encore en construction et qui ne devrait pas accoucher de son projet avant quelques années, s’il en voit le bout. Giant Skull a déjà ouvert son site officiel, avec plein de commandes mystères à entrer pour découvrir quelques secrets.