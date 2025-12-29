Le film Sleeping Dogs avance après des années d’errance et trouve enfin son réalisateur

De la grosse bagarre en vue

Pour réaliser ce film Sleeping Dogs, Simu Liu s’entoure donc de Timo Tjahjanto, réalisateur indonésien dont le travail ne vous est peut-être pas inconnu si vous aimez les films où les coups de coude déboitent des machoires.

Il est surtout connu pour avoir mis en scène The Night Comes for Us, un film avec Iko Uwais qui ne fait pas dans la dentelle et dont le ton pourrait coller à Sleeping Dogs, même s’il faut sans doute s’attendre à un produit un peu plus aseptisé avec cette adaptation. Timo Tjahjanto a récemment réalisé Nobody 2 avec Bob Odenkirk et travaille sur The Beekeeper 2 avec Jason Statham à l’affiche, deux films un peu plus hollywoodiens qui montrent tout de même qu’il adore filmer des grandes scènes de bagarre.

Sur le papier, c’est donc un bon choix, mais le film a encore besoin de trouver un studio prêt à financer le projet. Notre petit doigt nous dit qu’une sortie au cinéma sera compliquée et que l’on se dirige plutôt vers un film à destination des plateformes de streaming, mais à ce stade, les fans de Sleeping Dogs prendront quand même tant cette adaptation a eu du mal à prendre forme.