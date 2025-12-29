Le film Sleeping Dogs avance après des années d’errance et trouve enfin son réalisateur
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
Pendant longtemps, le dossier Sleeping Dogs est resté dans un coin des grands bureaux hollywoodiens sans qu’aucun producteur assez audacieux ne prenne le pari d’adapter le jeu, et ce malgré la présence du légendaire Donnie Yen au sein du projet. Il aura fallu que le long-métrage soit déterré par Simu Liu (Shang-Chi) pour que les choses avancent enfin, et à un bon rythme. Après avoir annoncé le bouclage d’un premier script, l’acteur se montre toujours très impliqué dans ce projet et dévoile lui-même le nom du réalisateur qui a été sélectionné.
De la grosse bagarre en vue
Pour réaliser ce film Sleeping Dogs, Simu Liu s’entoure donc de Timo Tjahjanto, réalisateur indonésien dont le travail ne vous est peut-être pas inconnu si vous aimez les films où les coups de coude déboitent des machoires.
Il est surtout connu pour avoir mis en scène The Night Comes for Us, un film avec Iko Uwais qui ne fait pas dans la dentelle et dont le ton pourrait coller à Sleeping Dogs, même s’il faut sans doute s’attendre à un produit un peu plus aseptisé avec cette adaptation. Timo Tjahjanto a récemment réalisé Nobody 2 avec Bob Odenkirk et travaille sur The Beekeeper 2 avec Jason Statham à l’affiche, deux films un peu plus hollywoodiens qui montrent tout de même qu’il adore filmer des grandes scènes de bagarre.
Sur le papier, c’est donc un bon choix, mais le film a encore besoin de trouver un studio prêt à financer le projet. Notre petit doigt nous dit qu’une sortie au cinéma sera compliquée et que l’on se dirige plutôt vers un film à destination des plateformes de streaming, mais à ce stade, les fans de Sleeping Dogs prendront quand même tant cette adaptation a eu du mal à prendre forme.
Cet article peut contenir des liens affiliés